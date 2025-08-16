TC2000 en Roca: El Pro Racing se quedó con los primeros lugares en los entrenamientos

Franco Vivian, viene de ganar en 9 de Julio, y demostró una vez más el gran ritmo en los ensayos.

Con el primer entrenamiento se puso en marcha la sexta fecha del Campeonato Argentino de TC2000, que se disputa este fin de semana en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, donde Franco Vivian, ganador de la última fecha en 9 de Julio, demostró una vez más el gran ritmo que viene teniendo la Chevrolet Tracker.

El piloto del equipo Pro Racing se quedó con el mejor tiempo luego de cronometrar 1m33s919/1000 a una velocidad promedio de 138,950 km.

En el segundo lugar se ubicó su compañero de equipo y quien corre de local, Facundo Aldrighetti con la Chevrolet Tracker a 202/1000. El de Villa Regina cerró el “1-2” para el equipo de Andrés Ramuzzi. Tercero por su lado concluyó el líder del campeonato, Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross.

En tanto, Franco Morillo con el Chevrolet Cruze del Pro Racing y Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross del Corsi Sport completaron los cinco mejores de la tanda.

El uruguayo Juan Manuel Casella (Honda ZR-V), Matías Rossi (Toyota Corolla Cross), Matías Capurro (Toyota Corolla Cross), Nicolás Palau (VW Nivus) y Marcelo Ciarrocchi (Toyota Corolla) terminaron entre los diez primeros puestos.