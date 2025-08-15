TC2000: la hazaña del Flaco Traverso en Roca con la coupé Fuego en llamas

Hace 37 años, Juan María Traverso logró uno de sus triunfos más recordados, donde a bordo de su Renault Fuego, prendida fuego, ganó en General Roca y fue unas de las hazañas más grandes dentro del automovilismo argentino.

«Se me rompió una manguera y comencé a perder aceite, fundamentalmente sobre los escapes. Llegué a derramar prácticamente todo el lubricante en las últimas tres vueltas, lo que hizo levantar la temperatura del motor hasta ponerlo al rojo vivo. Recién percibí el fuego muy cerca de la llegada y no podía parar…Otro problema era el humo que se metía en el habitáculo, no me dejaba ver, ni respirar, pero faltaba tan poco que no podía desperdiciar la posibilidad de ganar esa carrera», fueron las palabras de Traverso sobre aquella epopeya del 88 en el TC2000.

En aquella competencia, quedaban 600 metros y con la cabina llena de humo, el Flaco, hace ancha la última curva, el aceite hirviendo enciende el fuego en el coche preparado por Oreste Berta, asediaba Silvio Oltra, los relatores gritan, el público delira y el Maestro consuma su obra más gloriosa.

«Fue un momento clave. Me dije ‘puedo ganar o se puede quemar. Si se quema me bajo’, me desaté los cinturones, destrabé la puerta, miré donde estaban los bomberos como para estacionar allí si se ponía fea la cosa», expresó el flaco tiempo después.

Ese envión épico entonó al piloto que también se llevó los triunfos en Buenos Aires, Pigüé, Las Parejas, Rafaela y Balcarce para quedarse con el título de aquel campeonato.