Fórmula 1: Alpine incorpora a un ingeniero de diseño mecánico para optimizar el auto de Colapinto

Alpine sumó un refuerzo de peso a su equipo técnico con la contratación de Oliver Bray, ingeniero de diseño mecánico que ya trabaja junto a Franco Colapinto y Pierre Gasly en el desarrollo del A525.

La llegada del británico busca mejorar la comodidad y el rendimiento del piloto argentino en su primera temporada completa en la Fórmula 1.

Quién es Oliver Bray, el nuevo ingeniero mecánico de Alpine

Bray desembarca desde McLaren, donde acumuló ocho años de experiencia y fue parte del equipo que contribuyó al presente competitivo de Lando Norris y Oscar Piastri, hoy protagonistas de la lucha por el título mundial.

Su incorporación representa un paso estratégico para Alpine, que busca dar un salto de calidad en un año con muchos desafíos.

El propio ingeniero compartió la noticia en su perfil de LinkedIn: “Me complace compartir que estoy comenzando un nuevo puesto como Ingeniero Líder de Diseño Mecánico en Alpine”, expresó.

La escudería francesa espera que su experiencia técnica ayude a mejorar la performance de un monoplaza que hasta ahora no logra colarse entre los protagonistas. Para Colapinto, en particular, será un respaldo clave en su proceso de adaptación a la categoría reina.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La próxima carrera del piloto argentino será en el Gran Premio de Países Bajos, que se desarrollará del 29 al 31 de agosto.