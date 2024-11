Franco Colapinto mostró su heladera en su departamento de Madrid y sorprendió a todos

Mientras se prepara para el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, Franco Colapinto abrió las puertas de su departamento en Madrid en el marco de una entrevista. Con la naturalidad que lo caracteriza, el joven piloto de 21 años sorprendió al mostrar que su heladera estaba prácticamente vacía, con solo un par de frutas y una botella en su interior.

La periodista, sorprendida por la escena, no dudó en preguntar: “¿Pero te mudaste hoy? No tenés nada, ¿qué vas a comer?”. Franco, entre risas, respondió: “Es que yo no como nada, hoy me pido algo”.

La intimidad del departamento de Franco Colapinto en Madrid

La imagen rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde los seguidores del piloto no tardaron en reaccionar con humor.

Frases como “Con Franco comparto la heladera vacía”, “alguien que le llene la heladera, por favor” y “la vida de un recién mudado a Capital” inundaron X (antes Twitter), reflejando la conexión que Colapinto genera con sus fanáticos, donde se mantiene activo y comparte momentos de su vida cotidiana.

Una de sus publicaciones recientes, en la que se lo ve paseando en bicicleta junto a una cabra, también se volvió viral, reafirmando su carisma y la simpatía que despierta entre sus seguidores.

El joven piloto, que representa a Williams en la Fórmula 1, continúa con su preparación para el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará el próximo 24 de noviembre a las 3:00.

Esta será una nueva oportunidad para demostrar su talento en la máxima categoría, donde ya ha generado un gran impacto.