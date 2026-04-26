Franco Colapinto en Palermo: el emotivo encuentro con la «Flecha de Plata» de Fangio y los detalles de su exhibición

Buenos Aires vive hoy un domingo histórico. Franco Colapinto protagoniza un «Road Show» único en Palermo, convirtiéndose en el primer argentino en manejar un monoplaza de Fórmula 1 por las calles de la ciudad. Con miles de fanáticos ya apostados en la zona del Monumento a los Españoles, el piloto de Pilar se mostró relajado, tomando mate y ultimando detalles para las cuatro salidas a pista previstas.

El actual piloto de Alpine se mostró distendido en las horas previas, tomando mate y charlando con el periodista Juan Fossaroli antes de enfrentar el desafío frente a miles de fanáticos.

Uno de los momentos más esperados de la exhibición será el tributo a Juan Manuel Fangio. Antes de arrancar oficialmente, Colapinto se subió a la «Flecha de Plata» para familiarizarse con el habitáculo.

Se trata de una réplica del Mercedes Benz W196 Roadster, el modelo con el que el «Chueco» de Balcarce conquistó el mundo en 1954 y 1955. Aunque cuenta con un motor Mercedes moderno por razones técnicas, la estructura y estética respetan fielmente el diseño original, permitiendo que la mística de la época dorada vuelva a las calles de la Ciudad.

El circuito, de 3,5 kilómetros, abarca la Av. Del Libertador (entre Sinclair y Casares) y un tramo de la Av. Sarmiento, donde el motor V8 del Lotus hará vibrar el asfalto porteño.

El cronograma de Franco Colapinto en pista

El evento está diseñado para que el público vea la potencia de la F1 en diferentes facetas. Estos son los horarios clave:

12:45 – Primera salida: Colapinto acelerará el Lotus E20 (ex Kimi Raikkonen) con motor Renault V8. La pasada durará unos 20 minutos e incluirá las famosas «donas» en los vértices del trazado.

Colapinto acelerará el (ex Kimi Raikkonen) con motor Renault V8. La pasada durará unos 20 minutos e incluirá las famosas «donas» en los vértices del trazado. 14:30 – Momento histórico: Franco se subirá a la «Flecha de Plata» , una réplica exacta del Mercedes Benz W196 con el que Juan Manuel Fangio fue campeón mundial.

Franco se subirá a la , una réplica exacta del Mercedes Benz W196 con el que Juan Manuel Fangio fue campeón mundial. 15:15 – Última vuelta: El pilarense volverá a girar con el Lotus E20 para despedirse de la velocidad pura.

El pilarense volverá a girar con el Lotus E20 para despedirse de la velocidad pura. 15:55 – Saludo final: Recorrerá el circuito a bordo de un bus descapotable para saludar de cerca a los fanáticos.

Para quienes no logren estar cerca del vallado principal, la Ciudad dispuso pantallas en puntos clave:

Libertador y Casares / Libertador y Cavia.

Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario) / Figueroa Alcorta y Salguero.

Sarmiento y Colombia / Bullrich y Cerviño.

Show y música en vivo en la presentación de Colapinto en Buenos Aires

La jornada no será solo motores. El fanzone abrió a las 9:00 y contará con shows de Soledad Pastorutti (11:50) y Luck Ra (13:55), matizando la espera entre las salidas del piloto de Alpine. «Es un sueño cumplido ver a la gente tan cerca», confesó Franco antes de subirse al cockpit, mientras el equipo de más de diez ingenieros franceses que viajaron especialmente ajustan los últimos detalles del Lotus.