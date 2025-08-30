La bronca de Colapinto con Sainz y Bearman en plena clasificación del GP de Países Bajos

Franco Colapinto finalizó 16° en una muy ajustada clasificación en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1: por sólo 0.067 segundos no pudo avanzar a la Q2 y apuntó contra Carlos Sainz -Williams- y Oliver Bearman -Haas- por taparlo en el tercer sector y no dejarlo redondear una vuelta que le hubiese permitido evitar el corte.

En diálogo con su equipo, se lo escuchó disparar al argentino por radio: «Malditos Sainz y Bearman, en medio del camino». A lo que su ingeniero de pista, Stuart Barlow, responde al bloqueo del español y el británico: «Eso no es muy amigable».

Momentos después, al enfrentar a la prensa, Colapinto se explayó al respecto: «Es una pena, había hecho una buena vuelta. Buen primer sector, buen segundo sector y en el último perdí mucha carga. Una pena, tendríamos que haber pasado a Q2».

«Sainz y Bearman me taparon en el sector 3 y perdí mucho tiempo. Ellos saben lo que hacen, cuando tenés un auto adelante a dos segundos perdés muchas carga y se siente mucho», les recriminó Franco.

En tanto, la carrera en el circuito de Zandvoort empezará el domingo a las 10. El Gran Premio de Países Bajos se puede ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia.