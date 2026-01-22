Lautaro De la Iglesia se bajó del TC y no correrá en la temporada 2026

Lautaro De la Iglesia no correrá en el TC durante el 2026.

A pesar de tener su lugar asegurado en la categoría, Lautaro De la Iglesia finalmente no competirá en la temporada 2026 del Turismo Carretera.

El neuquino ya tenía resuelto el cambio de marca para correr con un Ford Mustang de Di Meglio Motorsport. Rodolfo Di Meglio, el titular del equipo, le confirmó la noticia al sitio especializado Solo TC.

De la Iglesia ya tenía aprobado el cambio de marca y la idea alquilar el Ford Mustang luego de que vendiera el Dodge Challenger de su propiedad a fines del año pasado.

La vuelta a Ford se vio frustrada y el neuquino se bajó por cuestiones presupuestarias. Aún no está definido qué hará este año y existe la chance de que compita en Europa.

De la Iglesia corrió el TC en las temporadas 2024 y 2025 luego de hacer la escalera y ascender desde el TC Pista. El campeonato 2026 iniciará el 15 de febrero en El Calafate.