Se viene el Argentino de Motocross en Neuquén: valor de las entradas y el descuento con Club Río Negro
El Campeonato Argentino de Motocross corre su primera fecha este fin de semana en el Coliseo de la Barda en Neuquén.
El próximo fin de semana, 11 y 12 de abril, se corre la primera fecha del Campeonato Argentino de Motocross en el Coliseo de la Barda de Neuquén y ya se pueden comprar las entradas.
Los tickets tienen un valor de $35.000 para las generales que sirven para los dos días y $150.000 las VIP con acceso al paddock y servicio de comida incluido. Se pueden adquirir en el sitio de Protickets o en Ministro González 40.
Con Club Río Negro, las entradas tienen un 25% de descuento para las generales. La competencia contará con la participación de los mejores pilotos del país.
El sábado serán los entrenamientos entre las 9:30 y las 14:35. Las clasificaciones serán a partir de las 15.15 hasta las 17:50. El domingo habrá una nueva tanda de entrenamientos entre las 8:30 y las 9:55. Las mangas comenzarán a las 10.
Se esperan más de 250 motos en pista y la presencia de unos 2.000 espectadores cada día. El clima acompañará con temperaturas moderadas y sin viento.
El Motocross Club Neuquén ya tuvo actividad recientemente con el comienzo del Campeonato Sur de la República que abrió la temporada el 28 y 29 de marzo en La Barda.
Comentarios