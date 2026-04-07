Se viene el Argentino de Motocross en Neuquén: valor de las entradas y el descuento con Club Río Negro

El Campeonato Argentino de Motocross se corre este fin de semana en Neuquén.

El próximo fin de semana, 11 y 12 de abril, se corre la primera fecha del Campeonato Argentino de Motocross en el Coliseo de la Barda de Neuquén y ya se pueden comprar las entradas.

Los tickets tienen un valor de $35.000 para las generales que sirven para los dos días y $150.000 las VIP con acceso al paddock y servicio de comida incluido. Se pueden adquirir en el sitio de Protickets o en Ministro González 40.

Con Club Río Negro, las entradas tienen un 25% de descuento para las generales. La competencia contará con la participación de los mejores pilotos del país.

El sábado serán los entrenamientos entre las 9:30 y las 14:35. Las clasificaciones serán a partir de las 15.15 hasta las 17:50. El domingo habrá una nueva tanda de entrenamientos entre las 8:30 y las 9:55. Las mangas comenzarán a las 10.

Se esperan más de 250 motos en pista y la presencia de unos 2.000 espectadores cada día. El clima acompañará con temperaturas moderadas y sin viento.

El Motocross Club Neuquén ya tuvo actividad recientemente con el comienzo del Campeonato Sur de la República que abrió la temporada el 28 y 29 de marzo en La Barda.