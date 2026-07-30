Rally Regional: se viene la presentación de la 55° Vuelta de la Manzana en Roca

La Asociación Volantes de General Roca (AVGR) habilitó esta semana el registro de inscripciones para la 55ª edición del Rally Vuelta de la Manzana, una de las competencias más tradicionales del automovilismo, que se desarrollará entre el 14 y el 17 de agosto por los caminos del Alto Valle.

Al mismo tiempo, anunciaron que la presentación de la prueba se realizará este sábado a las 12.30. La conferencia de prensa será en el Casino de General Roca y tendrá la presencia de autoridades municipales, organizadores y pilotos de la región.

En el encuentro se brindarán detalles de la carrera, válida por la quinta fecha del certamen Regional, y las pruebas especiales que transitarán por caminos valletanos.

De acuerdo a lo informado por la AVGR y la Federación Regional 11 del Automovilismo Deportivo (FRAD 11), el registro permanecerá abierto hasta el martes 11 de agosto a las 20.

Además de confirmar el inicio de las inscripciones, la entidad emitió una recomendación dirigida a pilotos, navegantes y preparadores para preservar el estado de los caminos que integrarán la competencia.

En ese sentido, solicitaron que no se realicen pruebas con los vehículos de competición ni se transite por los caminos que serán utilizados en las pruebas especiales, ubicados en Cipolletti, Fernández Oro, Allen, General Roca, Cervantes y Mainque.

Por otra parte, dejaron en claro que algunos de esos tramos ya fueron reparados, mientras que otros continúan en proceso de acondicionamiento de cara a la tradicional competencia, por lo que pidieron la colaboración de todos los participantes para mantenerlos en óptimas condiciones.

Por otra parte, recordaron que los pilotos que incumplan con esta disposición podrán ser sancionados de acuerdo a la reglamentación vigente.