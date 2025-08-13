Impactante: se derrumbó el techo de un club de básquet a días del comienzo de la Liga Nacional

En las últimas horas, una triste noticia sacudió a la Liga Nacional. A días de que comience el torneo de básquet, uno de los clubes participantes sufrió el derrumbe del techo y un muro de su estadio.

Este incidente ocurrió en el establecimiento del club Regatas de Corrientes en la antesala del comienzo del torneo. Según confirmaron, no se registraron heridos.

Desde el club dieron a conocer que se estaban llevando a cabo obras en el Estadio José Jorge Conte a modo de mantenimiento, aunque este miércoles cedió y casi toda la infraestructura resultó dañada.

Regatas de Corrientes sufrió un derrumbe en su estadio

«Ante los hechos de público conocimiento el Club de Regatas Corrientes quiere llevar tranquilidad a la comunidad en general que solamente hubieron daños materiales y se está trabajando junto a los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir. El Club fue evacuado inmediatamente por precaución. Informamos a los socios que todas las actividades quedan suspendidas y el club permanecerá cerrado por el día de la fecha«, comunicó la institución en su página oficial.

La temporada de la Liga Nacional comenzará el 24 de septiembre y el conjunto correntino estaba por comenzar la preparación.