TC2000 en Roca: tras la presentación oficial se viene la sexta fecha del Campeonato Argentino

El TC2000 se viene con todo a General Roca. La sexta fecha del Campeonato Argentino de la categoría se disputará en el autódromo Parque de Roca, luego de seis años de ausencia en la ciudad.La categoría nacional llega a Río Negro con todo su potencial y en esta ocasión se inicia una nueva etapa con la incorporación de vehículos del segmento SUV como base para sus autos de competición.

Se trata de una transformación que no incluye solo lo estético, sino que responde a una decisión estratégica vinculada con el comportamiento actual del mercado automotor, en el que los SUV son el tipo de vehículo más elegido por los consumidores.

En la noche de este viernes se llevó a cabo la presentación oficial de la competencia en el circuito roquense, que junto al TC2000 cumplirá la sexta fecha del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y la séptima carrera del año de la Fiat Competizione.

En el encuentro estuvieron presentes integrantes de la organización a cargo de Tango Motorsports con Alejandro Levy y Gabriel Furlán, directivos de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR), con Jorge Goyo Martínez a la cabeza y los pilotos del TC2000: Emiliano Stang, el reginense Facundo Aldrighetti, Diego Ciantini, Juan Manuel Casella y Gabriel Ponce de León.

La palabra de los protagonistas del TC2000 en la presentación oficial

Por la Fórmula Nacional estuvieron Juan Bautista Faccioli, Lautario Campioni y el neuquino Emiliano Moreno.

En la presentación se dieron detalles de la prueba y entre las novedades se destacan la cápsula del tiempo que estará ubicada en el sector de boxes. En este espacio se podrán conocer detalles salientes de los más de 40 años de historia que tiene el TC2000.

Los presentes resaltaron la vuelta de la categoría nacional al trazado roquense, luego de seis años de ausencia en la ciudad. “Fuimos unos de los iniciadores de esta categoría acá en Roca”, destacó Goyo Martínez en la presentación.

Entre los objetivos que tiene por delante el TC2000 están el hecho de “recuperar los distintos circuitos históricos que tiene la categoría”, afirmó el expiloto Gabriel Furlán, una de las caras visibles de Tango Motorsports.

Con respecto al formato de clasificación que tiene el TC2000 en esta nueva etapa, destacaron que se trata de los autos más modernos y potentes del país. Con el sistema de la vuelta lanzada, buscarán hacer el mejor tiempo en una pista exigente.