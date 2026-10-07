ASÍ LO VEO / Cambio de tendencia en el mercado

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, afirmó que el mercado automotor argentino dejó atrás la etapa de desaceleración y comienza a mostrar un cambio de tendencia. “La desaceleración del mercado, que venía mencionando los meses pasados, se detuvo y se puede observar ahora un cambio de tendencia”, señaló, destacando un momento esperado por toda la cadena de valor.

Beato explicó que el sector atraviesa una transformación en su composición, con menor producción nacional y un crecimiento de los importados, que ya representan cerca del 70% de las unidades, impulsados por la apertura comercial y la llegada de nuevas marcas, en especial asiáticas.

También remarcó el rol de la Expo de autos chinos en este nuevo escenario y sostuvo que “la parte más difícil ha quedado atrás”, proyectando un cierre de año con crecimiento.