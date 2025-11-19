ASÍ LO VEO YO/ “El auto eléctrico va a ser un éxito en la Argentina”

Durante su participación en el Foro Argentino de Inversiones, organizado por Arcap, el empresario Federico Antelo aportó sus sensaciones ante más de 1.300 empresarios. “En 2002 me fui enojado de Argentina porque no podía creer que se celebrara el default. Cuando escuché a Milei, lo apoyé sin dudar. Es el primer político que prometió medidas fuertes y las está cumpliendo”, señaló.



El fundador del Grupo Antelo, que representa a marcas como GWM, Haval, Ora, Mitsubishi, JMEV, Changan y Tank, destacó la expansión de su negocio en la región. “Estamos vendiendo muy bien en Uruguay y Paraguay, y pronto sumaremos un híbrido enchufable, el Changan CS55 Plus”, adelantó.



Antelo también se refirió al futuro de la movilidad eléctrica y aseguró que su adopción será inevitable. “Tengo dos autos eléctricos y los cargo en casa. Es como enchufar un teléfono. El confort de no tener que ir a una estación de servicio es incomparable”, afirmó, marcando su entusiasmo por una transición energética que ya considera imparable.