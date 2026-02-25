ASI LO VEO YO | Mazda prepara su regreso al país

La automotriz japonesa Mazda evalúa volver a operar en la Argentina como parte de una estrategia regional que también contempla a Brasil. El proyecto será coordinado desde México, donde la marca produce modelos como Mazda2, Mazda3, CX-3 y CX-30 en su planta de Salamanca. Gracias al acuerdo comercial entre ambos países, estos vehículos podrían ingresar sin pagar el arancel del 35%, lo que mejora su competitividad.

El CEO regional, Miguel Barbeyto, confirmó que la Argentina es la prioridad por su potencial de crecimiento y relevancia en América Latina. La firma analiza el contexto económico y las condiciones comerciales antes de definir el desembarco formal.

En diálogo con el Heraldo, el ejecutivo destacó que el mercado automotor argentino cerró el último año con un crecimiento de dos dígitos y un gran potencial de expansión. Señaló que el país se está abriendo cada vez más a nuevas propuestas, más allá de la producción local, y subrayó que Argentina es el tercer mercado más importante de América Latina, lo que explica la prioridad estratégica que le asigna la compañía.

En contraste, explicó que Brasil presenta un escenario más complejo, debido a su estructura industrial altamente regulada y protegida, que exige adaptación tecnológica para poder competir. Además, las particularidades del uso de combustibles alternativos obligan a desarrollar configuraciones técnicas específicas.

Finalmente, remarcó que mientras Argentina requiere capacidad de adaptación comercial y lectura del contexto económico, Brasil demanda planificación industrial a largo plazo y un mayor desarrollo tecnológico.

Mazda ya tuvo presencia en el país durante los años ’90, con modelos icónicos, pero se retiró tras la crisis de 2001.