BYD desembarca en Neuquén para sacudir el mercado automotriz en la Patagonia: inteligencia artificial y la pick-up más potente

BYD, la gigante asiática que lidera la venta de vehículos de nuevas energías a nivel global, abrió las puertas de su primer local en Neuquén capital. Con una propuesta que combina inteligencia artificial, motores híbridos y cero emisiones, la marca busca derribar los históricos prejuicios sobre la industria china y conquistar tanto el tránsito urbano como el exigente terreno de Vaca Muerta.

De la mano de la empresa local Movilidad del Futuro, la automotriz BYD cortó las cintas de su sucursal número 18 en el país. El local está ubicado estratégicamente en el acceso al aeropuerto Presidente Perón. El plan no es tímido: en apenas un año en el país ya superaron los 5.000 autos eléctricos vendidos y ahora buscan replicar ese volumen en la Patagonia.

«Derribar el mito»: repuestos garantizados y tecnología a un comando de voz

La desconfianza del conductor tradicional es el primer obstáculo a superar. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Nicolás Costa, gerente general de BYD Neuquén, fue tajante sobre el desafío que representa desembarcar en la Patagonia: «A la gente le genera mucha sorpresa, mucha expectativa. Todos vienen con la pregunta de los autos chinos, del stock que podés tener de repuestos».

Para despejar esas dudas, la automotriz montó un in-line store tipo pop-up que funciona como un modelo integral: incluye ventas, entrega de unidades, reparación y venta de repuestos, garantizados por el desarrollo de una masiva fábrica regional en Brasil.

Foto: Cecilia Maletti.

«Al momento de probarlo se apagan todos esos mitos raros de que el producto chino no solamente es de buena calidad, sino que es bastante superador y hace lo que nosotros queremos: elevar las expectativas de lo que es un vehículo híbrido para la región», remarcó Costa a este medio.

Inteligencia artificial al volante de la mano de BYD Neuquén: «Le hablás y te contesta»

El salto tecnológico es el diferencial absoluto que ofrece Movilidad del Futuro SAS. Diego Manfio, titular de la firma, detalló en exclusiva el nivel de interacción inmersiva que traen las unidades al mercado local.

«Probándolo ves que la inteligencia artificial está en estos autos. Le hablaste, contesta, te baja el vidrio, te abre el techo, te pone la radio. Tenés una aplicación en el celular, lo manejás del celular», enumeró Manfio.

Foto: Cecilia Maletti.

Sobre el cambio de paradigma hacia la sustentabilidad, el empresario agregó: «Genuinamente todos naturalmente elegimos eléctrico porque no queremos gastar combustible, lo hace todo más barato, más eficiente. Te sentís parte de cuidar el mundo».

El portfolio oficial de BYD en Neuquén cubre todas las necesidades del mercado, desde el tránsito urbano hasta las exigencias del terreno patagónico. Los primeros integrantes de la familia en desembarcar son:

BYD Dolphin Mini: el city car 100% eléctrico, reconocido internacionalmente como el “Auto más seguro del año”.

el city car 100% eléctrico, reconocido internacionalmente como el “Auto más seguro del año”. BYD Yuan Pro: SUV 100% eléctrico, compacto y versátil para el uso diario.

SUV 100% eléctrico, compacto y versátil para el uso diario. BYD Shark: la joya del line-up. Es la primera pick-up híbrida enchufable del mercado argentino y, actualmente, la 4×4 más potente del país.

la joya del line-up. Es la primera pick-up híbrida enchufable del mercado argentino y, actualmente, la 4×4 más potente del país. BYD Atto 2 DM-i: SUV híbrido enchufable, compacto e inteligente.

SUV híbrido enchufable, compacto e inteligente. BYD Song Pro DM-i: SUV familiar con tecnología híbrida enchufable y gran autonomía combinada.

SUV familiar con tecnología híbrida enchufable y gran autonomía combinada. BYD Seal U DM-i: SUV híbrido enchufable de mayor porte, espacio y autonomía superior.

SUV híbrido enchufable de mayor porte, espacio y autonomía superior. BYD Seal 5 DM-i: Sedán súper híbrido enchufable que ostenta la mayor autonomía de todo el mercado argentino.

Récord nacional, test drives off-road y la casa matriz que se instalará en el sector industrial de Neuquén

A nivel nacional, el crecimiento de la marca fue explosivo. Bernardo Fernández Paz, Director de Ventas de BYD Argentina, confirmó durante la inauguración el volumen de la operación: «Hoy ya tenemos 18 concesionarios, estamos inaugurando el concesionario número 18 acá en Neuquén».

«Una vez que uno prueba un BYD, no se baja nunca más. Por su tecnología, por el poder comunicarse con el auto hablándole y por la eficiencia», sentenció Fernández Paz, recordando que la firma está por alcanzar los 5.000 autos vendidos en apenas un año.

Foto: Cecilia Maletti.

El plan de expansión local de Movilidad del Futuro SAS ya tiene su hoja de ruta definida:

Shoppings: apertura de espacios pop-up de exhibición en los centros comerciales neuquinos.

apertura de espacios pop-up de exhibición en los centros comerciales neuquinos. Casa matriz: construcción en marcha de la sede definitiva, ubicada estratégicamente al inicio de la Ruta 7 .

construcción en marcha de la sede definitiva, ubicada estratégicamente al inicio de la . Test Drive: los neuquinos pueden agendar pruebas urbanas para todos los modelos, y eventos especiales off-road para testear la potencia de la pick-up Shark en terrenos hostiles.

La decisión de instalarse en Neuquén no fue azarosa. «Teníamos muchas ganas de venir, sabíamos que esta plaza la teníamos pendiente porque sabemos que el futuro está acá en la provincia, en la ciudad. Con lo cual estamos con Movilidad del Futuro muy contentos de poder ofrecerles a los clientes de Neuquén probar esta tecnología», agregó el directivo.

Sobre la recepción del usuario nacional, Fernández Paz fue contundente: «La verdad que el cliente argentino conocía la marca, vamos a decirlo, pero se sorprende por lo que ofrece el vehículo BYD en todas las categorías«.

Para coronar el desembarco, la próxima semana llegará la muestra itinerante gratuita «BYD llega a tu ciudad». Fernández Paz adelantó que exhibirán el U9, el superdeportivo catalogado como el auto más rápido del mundo, capaz de alcanzar los 496 km/h. A su lado, el público podrá conocer una inédita SUV diseñada para flotar y navegar por más de media hora.