Stellantis no descarta cerrar sus dos fábricas en la Argentina: «El costo de la mano de obra es, literalmente, el doble que en Brasil»

Stellantis, el grupo que fabrica los autos Peugeot y Fiat en la Argentina, no descarta cerrar una o incluso sus dos plantas en el país. Lo admitió Herlander Zola, presidente de la compañía para América del Sur, que atribuyó la situación a los «costos de producción y a la apertura del mercado argentino«.

En una entrevista con la revista brasileña Exame, Zola explicó: «Tenemos dos plantas allá. Dependiendo del mercado, de las reglas y de la competitividad de los productos, podemos migrar de una a otra, mantener las dos, cerrar una y mantener la otra o cerrar las dos». Y agregó: «El costo de la mano de obra en la Argentina es, literalmente, el doble que en Brasil».

La compañía tiene dos complejos en el país: El Palomar, en Buenos Aires, donde fabrica los Peugeot 208 y 2008, y Ferreyra, en Córdoba, donde produce el Fiat Cronos y las pickups Ram Dakota y Fiat Titano.

Por qué Stellantis evalúa cerrar sus plantas en la Argentina

En declaraciones al portal AutoIndústria, Zola sostuvo que la apertura del mercado argentino dejó a la empresa fuera de juego. «Podemos cerrar una o las dos fábricas, así como podemos mantenerlas. Pero el costo de producción allá es muy elevado. Además, la cadena de proveedores es pequeña: la mayoría de las piezas va desde Brasil», explicó.

Herlander Zola, presidente de Stellantis para América del Sur, es el primer brasileño en ocupar ese cargo. (Foto: Examer)

Según ese medio, la compañía evalúa medidas para ajustar la producción a la demanda y no descarta reducir su operación local, por los costos poco competitivos y la creciente competencia de las marcas chinas. En la entrevista con Exame, Zola también habló de lo que la industria automotriz occidental interpretó mal sobre el avance de China.

La advertencia contrasta con las inversiones recientes del grupo en el país: US$385 millones en Ferreyra y US$270 millones en El Palomar, destinados a modernizar ambas plantas y ampliar su perfil exportador.

Una advertencia con la mira puesta en la elección brasileña

Zola aclaró que la decisión sobre la Argentina depende del contexto regional, porque Brasil explica el 65% de los negocios del grupo en América del Sur. Según AutoIndústria, en plena campaña presidencial dijo que la empresa necesita previsibilidad y que lo que ocurra en Brasil pesará en sus futuras decisiones en la región.

Por eso la advertencia también puede leerse como un mensaje hacia Brasilia: en la misma entrevista con Exame, Zola le pidió al gobierno brasileño que defina un modelo de protección para la producción local. Sus declaraciones llegan a menos de tres semanas del balotaje del 25 de octubre, en el que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, que ganó la primera vuelta con el 47% de los votos.