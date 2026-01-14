Cuáles son las cinco motos más vendidas del país: las «low cost» impulsaron un crecimiento del 33%

El mercado argentino de motos cerró 2025 con números que lo ubican entre los mejores años recientes. Impulsado por la necesidad de movilidad económica, el uso urbano intensivo y una oferta cada vez más amplia en los segmentos de entrada, el sector superó las 650.000 unidades patentadas y mostró una recuperación sólida frente al año anterior.

Según los datos oficiales de la División Motovehículos de ACARA, diciembre fue un mes especialmente activo: se registraron 60.078 motos, lo que representó un crecimiento interanual del 20% y una suba del 15% respecto de noviembre. Con ese cierre, el acumulado anual llegó a 650.325 unidades, marcando una expansión del 33,8% en comparación con 2024.

El patrón de ventas volvió a ser claro. Las motos urbanas de baja cilindrada, especialmente las 110 cc del segmento cub, concentraron gran parte del volumen. Se trata de modelos accesibles, de bajo consumo y mantenimiento sencillo, que funcionan tanto como primer vehículo como alternativa al transporte público en grandes ciudades y centros urbanos del interior.

El batacazo en el ranking de modelos

En el ranking anual por modelos, el liderazgo se definió por márgenes estrechos, con una fuerte competencia entre propuestas muy similares. La Gilera Smash 110 logró quedarse con el primer lugar del año, desplazando a la histórica Honda Wave 110, que durante años fue sinónimo de liderazgo absoluto en el mercado.

La Gilera Smash 110 logró quedarse con el primer lugar del año en ventas. (Foto: gentileza)

Detrás, otras 110 cc confirmaron que el corazón del mercado sigue estando en este tipo de motos, pensadas para el uso diario y con costos contenidos. Más allá del top cinco, también se observó un buen desempeño de modelos on-off y de cilindrada media, aunque con volúmenes claramente menores y orientados a públicos específicos.

Las 5 motos más vendidas en la Argentina:

Gilera Smash 110: 58.402 unidades Honda Wave 110: 56.283 unidades Keller KN 110: 56.283 unidades Motomel B110: 47.273 unidades Corven Energy 110: 37.252 unidades

El ranking deja en evidencia la fuerte concentración del mercado en productos probados, con fórmulas conocidas y una relación precio-uso que sigue siendo determinante para el comprador argentino.

Las marcas que dominaron el mercado

Si el análisis se traslada a las terminales, Honda volvió a confirmar su liderazgo como la marca más vendida del país. Con una gama amplia, fuerte reconocimiento de marca y una red de concesionarios consolidada, la firma japonesa mantuvo una ventaja clara sobre sus competidores.

Detrás apareció Motomel, que sostuvo un alto volumen gracias a su enfoque en modelos urbanos y una política agresiva en precio. En tercer lugar se ubicó Gilera, que además de colocar el modelo más vendido del año, logró una performance pareja en varios segmentos.

El raking de las marcas vendidas tiene a Honda, Motomel y Gilera en el podio. (Foto: gentileza)

Ranking de marcas más vendidas en 2025:

Honda: 119.004 unidades Motomel: 87.290 unidades Gilera: 81.778 unidades

El cierre de 2025 confirma que el mercado de motos en la Argentina volvió a apoyarse en la movilidad urbana accesible, con consumidores que priorizan costos bajos, practicidad y disponibilidad inmediata.

El crecimiento registrado no solo consolida la recuperación del sector, sino que también deja expectativas positivas para 2026, en un contexto donde la moto sigue siendo una de las principales respuestas a las necesidades de transporte cotidiano.