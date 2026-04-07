El auto eléctrico que lidera el ranking de los 0 km más baratos de la Argentina

El protagonista es el JMEV Easy 3, un citycar de origen chino que logró posicionarse como el vehículo 0km más barato.

Por primera vez, un modelo chino y 100% eléctrico encabeza la tabla de los vehículos más accesibles del país, en un contexto donde los precios muestran comportamientos dispares según el segmento.

El mercado automotor argentino registró en abril de 2026 un cambio histórico. El ranking de los autos más económicos dejó en lo más alto a un vehículo eléctrico, algo inédito desde que se analiza la evolución de precios en este segmento.

El protagonista es el JMEV Easy 3, un citycar de origen chino comercializado en el país por el Grupo Antelo. Se trata de un modelo pensado para la movilidad urbana, con una autonomía declarada de 330 kilómetros y una potencia de 68 caballos.

El factor clave detrás de este liderazgo fue el precio. Con un valor de lista de $26.271.000, el JMEV Easy 3 logró superar por un margen mínimo al histórico referente del segmento, el Renault Kwid, que en abril se ubica en $26.360.000.

Según analistas del sector, la cotización del dólar tuvo un rol determinante en este cambio. Al tratarse de un vehículo con precio dolarizado, la estabilidad cambiaria y la apreciación del peso mejoraron su competitividad frente a otros modelos del segmento.

Los 10 autos más baratos del mercado

El ranking actualizado de abril muestra la siguiente lista de precios:

JMEV Easy 3 – $26.271.000 Renault Kwid – $26.360.000 Fiat Mobi – $27.350.000 Hyundai HB20 – $27.600.000 JAC S2 – $27.860.000 Fiat Argo – $29.930.000 Fiat Cronos – $31.120.000 Citroën C3 – $31.360.000 Peugeot 208 – $31.460.000 Chevrolet Onix – $31.505.900

Un mercado con “doble velocidad”

El comportamiento de los precios deja en evidencia una dinámica particular en el mercado actual. Mientras los modelos de mayor valor —incluidos algunos de gama media— registraron bajas recientes impulsadas por cambios impositivos, los autos más accesibles siguen otra lógica.

BYD Dolphin Mini.

En este segmento, los valores tienden a mantenerse estables o acompañar la inflación, sin grandes ajustes a la baja. En ese contexto, el avance del JMEV Easy 3 aparece como una excepción dentro del listado.

Este fenómeno refleja una dinámica de “doble velocidad”: por un lado, vehículos más caros que ajustan sus precios a la baja por cuestiones fiscales; por otro, modelos de entrada que sostienen valores más rígidos.

Al mismo tiempo, el ranking evidencia una mayor diversidad de propuestas. A la presencia consolidada de marcas tradicionales como Fiat, Renault y Chevrolet, se suman fabricantes asiáticos que comienzan a ganar terreno con estrategias de precios agresivas.

El liderazgo del JMEV Easy 3 no solo marca un cambio en la tabla, sino también una señal de transformación en el mercado automotor. La electrificación, incluso en los segmentos más económicos, empieza a ocupar un lugar que hasta hace poco parecía lejano.