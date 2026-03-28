Una automotriz china comienza a producir en Sudamérica: cuál es el primer modelo que sale de fábrica

El primer modelo elegido para salir de la línea de montaje es el Uni-T, un SUV de perfil moderno.

La industria automotriz regional suma un nuevo jugador con producción local. La marca china Changan inició la fabricación de vehículos en Brasil, en lo que representa un paso estratégico para afianzarse en el mercado latinoamericano.

La producción se lleva adelante a través de la alianza CAOA Changan en la planta de Anápolis, ubicada en el estado de Goiás. El proyecto implicó una inversión superior a los 950 millones de dólares y apunta a consolidar la presencia de la marca en el mayor mercado automotor de la región.

El primer modelo: un SUV tecnológico

El vehículo elegido para inaugurar esta etapa industrial es el Changan Uni-T, un SUV del segmento C que combina diseño moderno y fuerte impronta tecnológica.

El modelo mide 4,51 metros de largo y se destaca por su interior digitalizado, con un sistema de doble pantalla: una para el tablero de instrumentos y otra para el sistema multimedia.

En cuanto a motorización, cuenta con un motor naftero 1.5 turbo de 180 caballos de potencia y 300 Nm de torque, asociado a una caja automática de doble embrague de siete velocidades.

Producción inicial y planes a futuro

En esta primera etapa, la fabricación se realiza bajo el sistema CKD (Completely Knock-Down), que implica el ensamblado de piezas importadas —principalmente desde China— con algunos componentes locales.

Sin embargo, la compañía proyecta incrementar progresivamente la integración de proveedores brasileños.

Además, el plan industrial contempla sumar nuevos modelos en el corto plazo, entre ellos los SUV Changan CS75 y Changan CS55, este último ya conocido en el mercado argentino.

Impacto en Argentina

Actualmente, Changan tiene presencia en el país a través del Grupo Antelo, que comercializa vehículos importados. Con la producción en Brasil, se abre la posibilidad de que estos modelos comiencen a llegar desde la región, lo que podría mejorar precios y competitividad en el mercado local.

De esta manera, la automotriz china da un paso clave en su expansión en Sudamérica, en un contexto donde cada vez más marcas buscan producir cerca de sus principales mercados.