Conmoción en Comodoro Rivadavia: murió una mujer junto a sus mascotas en un incendio este lunes 17

Un trágico incendio ocurrió en Comodoro Rivadavia este lunes 17 de agosto. Una mujer murió junto a dos de sus perros luego de que su casa haya sido consumida por el fuego. La Justicia investiga las circunstancias del siniestro.

Según informó ADNSur, el hecho ocurrió minutos antes de las 7, en una vivienda ubicada sobre la calle Paysandú, en el barrio Laprida.

En el caso intervino personal de la Unidad 45 de Bomberos Voluntarios, que realizaron trabajos de control y sofocación del foco ígneo. Después, se efectuaron tareas de remoción de escombros e inspección, en donde se constató el cuerpo de una persona sin vida dentro del inmueble.

A su vez, reportaron que dos perros que fallecieron producto del fuego y la inhalación de humo, mientras que registraron que otra de las mascotas de la víctima fatal logró sobrevivir.

Investigan el incendio fatal en Comodoro Rivadavia

La víctima fatal fue identificada como Rosa del Valle Rasgido, una mujer mayor de edad que trabajaba en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Desde el sindicato de trabajadores de la institución la despidieron en redes sociales.

Mientras tanto, las autoridades llevaron a cabo las pericias técnicas de rigor para establecer la mecánica del siniestro y las circunstancias del mismo.