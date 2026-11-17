El sábado 14 de noviembre, Nippon Car llevó a cabo una jornada dedicada a mujeres conductoras, de la que participaron clientas de Toyota, colaboradoras de Nippon Car y seguidoras de Lady Fierros, creadora de Clínica de Autos, una comunidad que busca empoderar a las mujeres en todo lo relacionado con los automóviles.

El encuentro se realizó en el taller de posventa de Nippon Car en Neuquén, contó con la participación de más de 80 mujeres y tuvo a Lady Fierros a cargo de la charla.

Mecánica básica: una jornada para ganar confianza al volante

La propuesta estuvo enfocada en mecánica básica e introductoria, con el objetivo de que las participantes ganen confianza y se sientan más seguras e informadas a la hora de hablar de su vehículo, entender su funcionamiento y desenvolverse en el ambiente automotor.

Fotos: Nippon Car.-

Entre los temas abordados estuvieron el funcionamiento del motor, los distintos tipos de neumáticos, la importancia de mantener la presión correcta, qué tipo de combustible corresponde a cada vehículo y otros aspectos relevantes para sentirse seguras al volante.

Además, se habló de los vehículos híbridos y eléctricos: cómo funcionan, en qué se diferencian entre sí y respecto de los motores convencionales, y qué ventajas ofrecen en el uso cotidiano.

“Conocer el auto te da libertad. Cuando entendés cómo funciona, podés tomar mejores decisiones, detectar un problema a tiempo y hablar de igual a igual en un taller o en una concesionaria”, expresó Lady Fierros.

Por su parte, Lilen Reta, responsable de ESG y Sostenibilidad de Nippon Car, destacó: “Cada vez más mujeres eligen Toyota y queremos acompañarlas no solo en la compra, sino en todo el vínculo con su vehículo. Abrir nuestro taller y compartir conocimiento es una forma de generar confianza y estar cerca de nuestra comunidad”.

Una experiencia práctica para aprender a cambiar un neumático

La jornada cerró con una instancia práctica: las participantes aprendieron a cambiar un neumático sobre distintas unidades Toyota, poniendo en práctica lo aprendido durante la charla.

El encuentro también incluyó un desayuno y regalos para todas las asistentes, en una propuesta que combinó capacitación, intercambio de experiencias y conocimientos sobre el mundo automotor.