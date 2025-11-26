Confluencia de Cervezas 2025: artistas confirmados y clima para el fin de semana

Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre de 2025 Neuquén vivirá una nueva edición de la Confluencia de Cervezas, un evento que combina lo mejor de la cerveza artesanal neuquina con la música en vivo, los sabores locales y un espacio que hace disfrutar a todos los visitantes. El encuentro será, como cada año, en el parque Jaime de Nevares y tendrá una agenda cargada de actividades culturales, espectáculos y propuestas gastronómicas.

A horas de que comience el evento, el clima aparece como un factor a tener en cuenta, ya que se prevén condiciones cambiantes entre ambas jornadas.

Cómo estará el clima durante la Confluencia de Cervezas

Viernes 28 de noviembre

Día: Mayormente despejado, con una temperatura máxima de 26°C .

Viento del oeste entre 34 y 38 km/h .

Mayormente despejado, con una temperatura máxima de . Viento del oeste entre . Noche: Condiciones inestables, descenso marcado de la temperatura a 8°C.

Viento entre 25 y 35 km/h.

El viernes será ideal para asistir a la feria al aire libre durante el día, aunque se recomienda llevar abrigo para la noche debido al fuerte descenso térmico y la posibilidad de inestabilidad.

Sábado 29 de noviembre

Día: Se esperan tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones , con una máxima de 26°C .

Viento del este a 22 km/h .

Se esperan , con una máxima de . Viento del este a . Noche: Continúa el mal tiempo: tormentas eléctricas, chaparrones y posibles granizos, con una mínima de 11°C.

Viento del este entre 22 y 27 km/h.

El sábado será la jornada más complicada, especialmente por la probabilidad de tormentas fuertes y granizo. Desde Defensa Civil recomiendan estar atentos a los avisos meteorológicos.

Lineup musical de la Confluencia de Cervezas 2025

Día 1 – Viernes 28

18:00 – DJ Martina Colombero

– DJ Martina Colombero 20:00 – Malena Full Banda

– Malena Full Banda 21:00 – Eugenia

– Eugenia 22:00 – Skapaltata

Día 2 – Sábado 29