La pickup más vendida del país se renovará en diciembre

La Toyota Hilux superó las 24.000 unidades patentadas entre enero y septiembre de 2026 y mantiene el liderazgo del mercado automotor argentino.

Toyota avanza con los preparativos para presentar la novena generación de la Hilux, uno de los vehículos más importantes de la industria automotriz argentina. La renovación de la pickup tendrá lugar en diciembre y marcará el inicio de una nueva etapa para el modelo que se produce en la planta bonaerense de Zárate y que mantiene desde hace años el liderazgo comercial de su segmento.

La presentación está prevista para el 12 de diciembre, dentro de un calendario de novedades que la compañía desarrollará durante las primeras semanas del último mes del año. El lanzamiento forma parte de una estrategia que contempla cambios de diseño, incorporación de tecnologías y una ampliación de las alternativas mecánicas, con especial atención en la electrificación.

La expectativa alrededor de la nueva generación responde al peso que tiene Hilux en el mercado argentino. Además de encabezar las ventas de pickups, es uno de los principales productos de exportación de la industria nacional y un modelo central dentro de la actividad industrial de Toyota.

Su renovación llegará en un escenario de mayor competencia, con nuevas propuestas de fabricantes tradicionales y la incorporación de marcas que buscan ampliar su presencia en el segmento de las camionetas medianas.

Una líder que se renueva

Durante los primeros nueve meses de 2026, la Hilux volvió a ubicarse al frente del ranking de patentamientos. Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), acumuló más de 24.000 unidades comercializadas, aunque registró una caída interanual del 1,7%, en línea con el comportamiento general del mercado.

La diferencia respecto de sus competidores continúa siendo considerable. El Fiat Cronos, segundo vehículo más vendido del país, superó las 17.700 unidades, mientras que la Ford Ranger, su principal competidora entre las pickups, alcanzó 16.288 patentamientos en el mismo período.

Estos números explican la importancia comercial de la nueva generación. Toyota buscará conservar su posición en un segmento que combina compradores particulares, empresas, productores agropecuarios y usuarios que necesitan vehículos para actividades laborales.

La fabricación continuará concentrada en Zárate, donde la compañía desarrolla uno de sus principales centros industriales de América Latina. La planta abastece al mercado argentino y exporta unidades a diferentes países de la región, por lo que cualquier modificación en la línea Hilux tiene consecuencias tanto para la producción local como para el comercio exterior.

Para acompañar esta transformación, la automotriz anunció un proyecto de inversión superior a los u$s1.300 millones, presentado como el mayor desembolso de su historia en Argentina. Los fondos estarán destinados a la actualización industrial y al desarrollo de nuevas capacidades productivas.

En cuanto al aspecto exterior, la próxima Hilux incorporará modificaciones en el sector frontal, con una nueva configuración de parrilla, ópticas y paragolpes. También se esperan cambios en el diseño de la carrocería, aunque todavía no se difundieron imágenes oficiales de la versión que se fabricará en Argentina.

La renovación del habitáculo será otro de los puntos centrales. La evolución tecnológica de las camionetas medianas llevó a las automotrices a incorporar pantallas de mayor tamaño, nuevos sistemas de conectividad, asistentes de conducción y equipamiento que anteriormente estaba reservado a vehículos de segmentos superiores.

En ese contexto, la nueva Hilux deberá responder tanto a las exigencias de quienes utilizan la camioneta como herramienta de trabajo como a las expectativas de los compradores que priorizan el confort y la tecnología para el uso cotidiano.

El camino hacia la electrificación

Una de las principales novedades de la próxima generación será la incorporación progresiva de sistemas de propulsión electrificados. Toyota proyecta ampliar las alternativas disponibles con configuraciones híbridas y una versión completamente eléctrica, aunque no todas llegarán al mercado al mismo tiempo.

Entre las opciones previstas aparece una Hilux equipada con el conocido motor turbodiésel de 2,8 litros, acompañado por un sistema de hibridación ligera de 48 voltios. Esta tecnología, denominada mild hybrid o MHEV, utiliza un componente eléctrico para asistir al motor de combustión en determinadas situaciones de funcionamiento.

A diferencia de un híbrido convencional, el sistema no está diseñado para impulsar la camioneta de manera completamente eléctrica. Su función principal es mejorar la eficiencia energética, asistir en las aceleraciones y contribuir a reducir el consumo de combustible y las emisiones.

La incorporación de esta mecánica permitirá que Toyota mantenga una propuesta diésel para los usuarios que necesitan autonomía, capacidad de carga y prestaciones adaptadas a tareas exigentes, pero con una tecnología orientada a optimizar su funcionamiento.

El calendario también contempla una Hilux totalmente eléctrica, conocida internacionalmente como BEV. Se trata de una configuración que prescinde del motor de combustión y utiliza exclusivamente energía almacenada en una batería para alimentar sus motores eléctricos.

Como referencia, la variante desarrollada para otros mercados dispone de dos motores, uno ubicado en cada eje, que entregan una potencia conjunta de 196 CV y un torque de 470 Nm. El conjunto se alimenta mediante una batería de iones de litio de 59,2 kWh.

La autonomía informada para esa configuración ronda los 300 kilómetros, aunque su rendimiento efectivo dependerá de las condiciones de circulación, la carga transportada, la temperatura y las características del recorrido.

La disposición de los motores permite contar con tracción integral permanente, una característica relevante para una camioneta que deberá conservar capacidades de circulación en caminos de baja adherencia y terrenos irregulares.

De concretarse su fabricación local, esta variante representaría un avance para la industria argentina, al incorporar una pick up completamente eléctrica a la producción nacional. Sin embargo, las especificaciones definitivas, los volúmenes y los plazos de comercialización deberán ser precisados por la compañía.

La estrategia de Toyota no se limitará a la Hilux. Para 2027 también están previstas novedades relacionadas con la SW4, el SUV derivado de la camioneta, mientras que el calendario de futuros productos contempla el desarrollo de una pick up compacta.

De esta manera, la automotriz buscará ampliar su presencia en distintos segmentos y ofrecer alternativas de propulsión para responder a las necesidades de cada mercado.

La presentación de diciembre será el primer paso visible de esta transformación. Más allá de los cambios estéticos, la novena generación de Hilux tendrá el desafío de sostener su liderazgo comercial, mantener su importancia dentro de la producción argentina y adaptarse a una industria que avanza hacia nuevas tecnologías de movilidad.