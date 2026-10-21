Volvo marca un récord con camiones sin conductor

Volvo alcanzó las 3 millones de toneladas transportadas con camiones autónomos y triplicó el objetivo que había fijado para 2025.

La automatización del transporte pesado comienza a mostrar resultados concretos en una de las actividades industriales más exigentes del mundo. Volvo alcanzó las 3 millones de toneladas de material transportado mediante camiones autónomos en explotaciones mineras europeas, una cifra que triplica la meta inicial establecida por la compañía para su programa de operaciones sin conductor.

El resultado fue conseguido apenas tres años después del inicio de las primeras pruebas comerciales, realizadas en 2023. Desde entonces, la empresa desarrolló un sistema que permite trasladar grandes volúmenes de carga sin necesidad de contar con una persona al volante, mediante vehículos conectados a una plataforma de gestión y supervisión.

El avance se produce en un contexto de transformación del transporte industrial, donde la electrificación y la conducción autónoma aparecen como dos caminos tecnológicos diferentes, aunque complementarios. Mientras algunos fabricantes concentran sus desarrollos en reemplazar los motores diésel por sistemas eléctricos, Volvo también busca modificar la manera en que se organizan y ejecutan las operaciones.

La iniciativa forma parte de Volvo Autonomous Solutions, la división especializada en soluciones de transporte automatizado. Su propuesta está dirigida principalmente a compañías que trabajan en entornos controlados, como minas, canteras y establecimientos industriales, donde los vehículos realizan recorridos repetitivos y transportan materiales entre puntos previamente definidos.

A diferencia de la circulación en rutas abiertas, estos espacios permiten establecer condiciones de funcionamiento específicas, delimitar zonas de tránsito y coordinar los movimientos de las unidades con otros equipos presentes en las instalaciones.

Una meta superada

El programa comenzó a operar en 2023 con proyectos vinculados a dos importantes establecimientos europeos: la mina Boliden Garpenberg, ubicada en Suecia, y las instalaciones de Brønnøy Kalk, en Noruega.

Para estas actividades se incorporaron camiones de la familia Volvo FH adaptados para funcionar de manera autónoma, junto con otros vehículos destinados al movimiento de materiales. Las unidades cuentan con sistemas tecnológicos que permiten ejecutar recorridos programados y responder a las condiciones de trabajo dentro de las áreas habilitadas.

La compañía había establecido como objetivo inicial alcanzar el millón de toneladas transportadas para 2025. Esa cifra fue conseguida dentro del plazo previsto, pero el crecimiento de las operaciones permitió superar ampliamente las expectativas durante 2026.

En septiembre, Volvo informó que sus vehículos habían trasladado un total acumulado de 3 millones de toneladas sin conductores dentro de las cabinas. El volumen representa tres veces la meta original y constituye una referencia sobre el desarrollo de esta tecnología en aplicaciones industriales.

La cifra también permite dimensionar el alcance de una actividad en la que los vehículos deben movilizar cargas de manera constante, muchas veces sobre superficies irregulares y bajo condiciones ambientales que requieren controles específicos. El sistema utilizado se comercializa bajo la denominación Autona/earth y no consiste únicamente en incorporar camiones capaces de circular sin intervención humana directa.

La solución comprende los vehículos, el software encargado de administrar sus movimientos, la infraestructura necesaria para operar y los servicios de asistencia técnica. De esta manera, Volvo ofrece una plataforma que puede adaptarse a las características de cada explotación minera.

Uno de los aspectos centrales es la coordinación de las unidades. A través de la gestión digital, las empresas pueden organizar los desplazamientos, controlar los ciclos de carga y descarga y reducir movimientos innecesarios dentro de sus instalaciones.

Además, la información disponible permite conocer el estado de los vehículos y realizar un seguimiento de su funcionamiento, lo que facilita la planificación del mantenimiento y la identificación de posibles inconvenientes mecánicos.

La automatización también ofrece la posibilidad de mantener una actividad continua, con una organización de turnos diferente de la que requiere una flota convencional. Sin embargo, esto no significa que desaparezca la intervención humana, ya que las operaciones necesitan supervisión, mantenimiento y personal especializado.

Productividad y seguridad

Más allá del volumen transportado, Volvo destaca las posibilidades que ofrece la conducción autónoma para mejorar la eficiencia del trabajo minero.

En una explotación convencional, los camiones deben cumplir recorridos entre las zonas de extracción y los puntos donde se descarga el material. La coordinación de esos movimientos resulta determinante para evitar demoras, reducir tiempos de espera y aprovechar la capacidad disponible.

Con una flota automatizada, la planificación puede realizarse mediante sistemas informáticos que administran las tareas de cada vehículo y permiten introducir ajustes según las necesidades de producción.

Esta organización puede contribuir a disminuir kilómetros recorridos sin carga y optimizar el consumo de combustible. Aunque la tecnología autónoma no implica necesariamente utilizar motores eléctricos, una circulación mejor planificada puede reducir el gasto energético de las operaciones.

Otro de los beneficios potenciales está relacionado con la disponibilidad de los equipos. La información obtenida en tiempo real facilita el seguimiento de componentes mecánicos y permite programar intervenciones antes de que determinadas fallas provoquen interrupciones prolongadas.

La seguridad constituye otro de los argumentos centrales de la compañía. La minería industrial se desarrolla en ambientes donde conviven maquinaria pesada, grandes volúmenes de material y condiciones de circulación que pueden cambiar durante una misma jornada.

Retirar al conductor de la cabina permite reducir su exposición directa a determinados peligros, especialmente durante maniobras repetitivas o desplazamientos en sectores de mayor complejidad.

También se busca limitar los riesgos asociados al cansancio, las distracciones y otros factores humanos que pueden afectar la conducción. No obstante, la automatización introduce nuevas exigencias vinculadas con la supervisión de los sistemas, la conectividad y el funcionamiento seguro de los equipos. Por ese motivo, su implementación requiere infraestructura adecuada, protocolos de operación y mecanismos que permitan intervenir ante situaciones imprevistas.

El desarrollo de estas soluciones también plantea cambios en los perfiles laborales de la actividad. Aunque los vehículos no necesitan un conductor dentro de cada unidad, siguen requiriendo operadores de control, técnicos, especialistas en mantenimiento y responsables de coordinar las operaciones.

La experiencia de Volvo muestra que la transformación del transporte pesado no depende exclusivamente de la incorporación de baterías o motores eléctricos. La automatización representa otra línea de desarrollo, especialmente en actividades donde los recorridos pueden organizarse con anticipación.

Con 3 millones de toneladas transportadas, la compañía consiguió superar sus previsiones iniciales y avanzar en la aplicación comercial de sus sistemas autónomos. El próximo desafío será ampliar su utilización y demostrar que los resultados pueden sostenerse en explotaciones de diferentes tamaños y características.