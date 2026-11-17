El rionegrino José Manuel Urcera cerró hoy una muy buena prueba en el Autódromo “Marco Simoncelli” de Misano, en Italia, con vistas a un auspicioso proyecto internacional junto al Prestige Auto Racing Team, el equipo de Mercedes Benz que integra en Argentina dentro del TC.

Culminada la competencia del pasado fin de semana en Río Cuarto, Manu emprendió viaje hacia Europa junto a sus compañeros de escuadra, Otto Fritzler y Diego Azar, con la misión de completar dos días de ensayos y embarcarse de cara a su segunda experiencia oficial en el viejo continente, tras ser parte en 2022 del Gran Turismo Italiano.

Los tres pilotos giraron a bordo de un Mercedes-Benz AMG GT3 Evo 2 del AKM Motorsport, escuadra que fundó en 2021 Marco Antonelli, padre del flamante campeón mundial de F1, Andrea Kimi Antonelli. Los pilotos conocieron el circuito y completaron varias vueltas bajo la supervisión de Nicolás Soljan, encargado técnico del equipo en el país.

La idea de Daniel Herrero, presidente de la compañía en Argentina, es poder trasladar la estructura al viejo continente y ser parte de las 6 Horas de Portimao (Portugal), competencia que forma parte del Winter-Series y que se llevará a cabo del 4 al 6 de febrero de 2027, en el Autódromo Internacional de Algarve.

“Feliz de estar acá en Misano. Llegamos ayer en Roma y hoy ya nos acercamos al circuito. Tenemos dos días para conocer el auto y obviamente poder afianzarnos con el equipo. Una experiencia que estamos disfrutando mucho”, expresaron Urcera, Azar y Fritzler culminado el primer día de actividad.

Otro que aceleró en Misano, aunque a bordo del Porsche 992 GT3R del Dinámic GT, fue el bonaerense Valentín Yankelevich, ganador semanas atrás del TC2000 en el Autódromo de General Roca, que mañana tendrá un segundo contacto con el vehículo.

“Muy contento con la prueba. Giré poco, hice dos ‘stints’ cortos, aunque sin bajarme del auto ni mirar la telemetría. Fue una buena la adaptación, nunca había manejado tracción trasera y poder hacerlo en un GT3 fue increíble”, comentó el joven piloto del equipo oficial Toyota.