La selección del Alto Valle mantuvo la categoría en el Argentino M-17 de rugby
El combinado de Río Negro y Neuquén de rugby ganó sus últimos dos partidos y mantuvo la categoría en el Argentino M-17.
La selección del Alto Valle de Río Negro y Neuquén de rugby cerró su participación en el Argentino M-17 con dos triunfos en Tucumán y logró mantener la categoría.
En el final del campeonato nacional en San Miguel de Tucumán, el combinado regional venció a San Juan por 22 a 14. Esa victoria le sirvió para asegurar la permanencia en la zona ascenso.
Además, derrotaron a la selección Austral por 31 a 29 en un partido emotivo que se definió en la última jugada. Como se esperaba, el duelo patagónico no decepcionó.
La selección de Río Negro y Neuquén llegó a estar 15 puntos abajo en el marcador a falta de 20 minutos. Ahí apareció lo mejor del equipo zonal que dio vuelta el resultado de manera épica.
El plantel completo
- Leiva Maina Pedro Franco | Neuquen Rc
- Gallucci Luciano | Roca Rc
- Torres Rivera Maximiliano | Roca Rc
- Soria Mercado Alejo Ramiro Tiziano | Neuquen Rc
- Alcayaga Iñaki Jeremias | Marabunta Rc
- Figueroa Lautaro Lionel | Catriel Rc
- Collado Nicolo Francisco Elias | Roca Rc
- Fernandez Octavio Augusro | Marabunta Rc
- Scianca Jauregui Marcos | Marabunta Rc
- Scianca Jauregui Lisandro | Marabunta Rc
- Soto Poblete Balthazar Maximo | Neuquen Rc
- Etcheto Francisco | Roca Rc
- Carus Giorgis Ramiro | Neuquen Rc
- Valbuena Vallori Simón | Roca Rc
- Bassino Leonardo Tommaso | Marabunta Rc
- Gingins Uribe Polo | Neuquen Rc
- Flores Migale Ignacio | Roca Rc
- Cid Bautista | Marabunta Rc
- Gelves Renzo Nicolas | Marabunta Rc
- Izaguirre Manuel | Marabunta Rc
- Jorge Luis Agustin | Marabunta Rc
- Solari Solana Simon | Marabunta Rc
- Van Houtte Alfonso | Neuquen Rc
- Varas Pariani Ignacio | Neuquen Rc
- Varela Olid Juan Antonio | Marabunta Rc
Staff Técnico
- Ochoa Gabriel (Head Coach)
- Chiofalo Agustin (Entrenador)
- Gianbartolomei Rodolfo
- Franco Augusto (Entrenador)
- Llopart Franco Nicolas (Entrenador)
- Diaz Andres Mario (Preparador Físico)
- Castillo Sebastian Edgardo (Kinesiologo)
- Ipekdijian Norberto (Director Centro)
- Belizan Alvaro Luis (Manager)
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