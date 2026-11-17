La Selección del Alto Valle seguirá en la elite del Argentino M-17.

La selección del Alto Valle de Río Negro y Neuquén de rugby cerró su participación en el Argentino M-17 con dos triunfos en Tucumán y logró mantener la categoría.

En el final del campeonato nacional en San Miguel de Tucumán, el combinado regional venció a San Juan por 22 a 14. Esa victoria le sirvió para asegurar la permanencia en la zona ascenso.

Además, derrotaron a la selección Austral por 31 a 29 en un partido emotivo que se definió en la última jugada. Como se esperaba, el duelo patagónico no decepcionó.

La selección de Río Negro y Neuquén llegó a estar 15 puntos abajo en el marcador a falta de 20 minutos. Ahí apareció lo mejor del equipo zonal que dio vuelta el resultado de manera épica.

El plantel completo

Leiva Maina Pedro Franco | Neuquen Rc

Gallucci Luciano | Roca Rc

Torres Rivera Maximiliano | Roca Rc

Soria Mercado Alejo Ramiro Tiziano | Neuquen Rc

Alcayaga Iñaki Jeremias | Marabunta Rc

Figueroa Lautaro Lionel | Catriel Rc

Collado Nicolo Francisco Elias | Roca Rc

Fernandez Octavio Augusro | Marabunta Rc

Scianca Jauregui Marcos | Marabunta Rc

Scianca Jauregui Lisandro | Marabunta Rc

Soto Poblete Balthazar Maximo | Neuquen Rc

Etcheto Francisco | Roca Rc

Carus Giorgis Ramiro | Neuquen Rc

Valbuena Vallori Simón | Roca Rc

Bassino Leonardo Tommaso | Marabunta Rc

Gingins Uribe Polo | Neuquen Rc

Flores Migale Ignacio | Roca Rc

Cid Bautista | Marabunta Rc

Gelves Renzo Nicolas | Marabunta Rc

Izaguirre Manuel | Marabunta Rc

Jorge Luis Agustin | Marabunta Rc

Solari Solana Simon | Marabunta Rc

Van Houtte Alfonso | Neuquen Rc

Varas Pariani Ignacio | Neuquen Rc

Varela Olid Juan Antonio | Marabunta Rc

Staff Técnico