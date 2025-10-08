Prestige Auto impulsa a Mercedes-Benz en la Patagonia

Prestige Auto se consolidó hace un par de meses como el nuevo representante oficial de Mercedes-Benz en la Argentina, asumiendo también la responsabilidad de fortalecer la marca en la región patagónica, con especial foco en las provincias de Neuquén y Río Negro. Su CEO, Daniel Herrero, detalla que la Patagonia representa una zona estratégica para el desarrollo productivo del país. “En provincias como Neuquén y Río Negro convergen sectores clave como energía, minería, agro y turismo, con operaciones de alta intensidad y grandes distancias que exigen soluciones robustas y confiables”, explica.



Herrero agrega que estas dinámicas generan una demanda creciente de seguridad, eficiencia y servicios de posventa con alta disponibilidad. “Nuestro objetivo es ampliar la presencia de Mercedes-Benz con propuestas de movilidad diseñadas para enfrentar climas extremos y rutas mixtas, adaptadas a las necesidades reales del territorio”, señala. La marca cuenta con un porfolio versátil y el respaldo de un servicio al cliente de excelencia para acompañar el crecimiento de la región con soluciones que marcan la diferencia.



Un pilar fundamental en esta estrategia es Taraborelli, concesionario oficial que Herrero define como “un socio clave. Conoce el territorio, la operación de flotas y la movilidad de particulares. Su foco en experiencia de cliente, disponibilidad de unidades y calidad de servicio nos permite consolidar la marca Mercedes-Benz en la zona”. La red de Taraborelli incluye la casa central en el Parque Industrial de Neuquén, una sucursal en Bariloche y la nueva obra en Añelo, que está llegando a su etapa final.



Al respecto, el CEO de Prestige Auto reconoció y valoró “el compromiso sostenido que han demostrado a lo largo de este proceso, y agradecemos su dedicación para concretar un proyecto tan relevante para la región. Es un desarrollo muy especial para la zona, con el taller oficial Taraborelli-Mercedes-Benz, que integra recepción, boxes de servicio, stock de repuestos críticos y unidades móviles. Desde el punto de la operación, esto refuerza los estándares y reduce tiempos de los vehículos en el taller. No me quiero olvidar que nuestros clientes cuentan además con la casa central del concesionario en el Parque Industrial de Neuquén y una sucursal en Bariloche, donde se brinda atención comercial y posventa. En ese sentido, Añelo funcionará como base técnica para las operaciones más exigentes”.



Respecto a la demanda por modelos en sectores energéticos, mineros y turísticos, Herrero afirma que “para trabajo intensivo, el vehículo ideal es la Sprinter por eficiencia, robustez y una amplia versatilidad de configuraciones. Para uso ejecutivo y turismo, contamos con la Vito. Con relación a los clientes particulares, el porfolio de automóviles y SUVs se destaca por confort y seguridad en rutas y climas exigentes, incluyendo algún tipo de electrificación como puente hacia el futuro”.



Sobre la transición hacia vehículos híbridos o electrificados, el CEO remarca: “El camino hacia la electrificación no tiene vuelta atrás. Nuestra red de concesionarios se prepara para acompañarlo con compromiso y visión de futuro. Actualmente, una gran parte de nuestros vehículos incorpora tecnología Mild-Hybrid, y la llegada de modelos 100% eléctricos está siendo abordada de manera integral. Ya certificamos técnicos especializados en sistemas de alto voltaje, adaptamos nuestros talleres, ampliamos la red de puntos de carga y ofrecemos asesoramiento experto para que cada cliente pueda dar el paso hacia la movilidad sustentable con confianza”.



Herrero también destaca la importancia de la logística y la capacitación en una región tan extensa. “Garantizar la disponibilidad de repuestos, mantenimiento y capacitación técnica en regiones tan extensas como la Patagonia no es solo una prioridad: es una condición que no negociamos. Estamos fortaleciendo nuestros equipos de posventa y la comunicación con toda la red de concesionarios para ofrecer un servicio de excelencia, sin importar la ubicación”.

La nueva Sprinter, la gran apuesta de Prestige Auto

En 2026, Prestige Auto anticipa la llegada de la nueva Sprinter automática de producción nacional, que Herrero describe como “una evolución en confort, seguridad y productividad, tanto en trayectos urbanos como en rutas extensas. Su transmisión automática reduce la fatiga del conductor y mejora la experiencia de manejo, convirtiéndola en una aliada estratégica para industrias como oil & gas, servicios, turismo y salud”.



Además, se prevé la futura producción de versiones electrificadas de la Sprinter y la Vito. “La electrificación es un proceso inevitable y su avance será dispar en distintas regiones del país. Un utilitario eléctrico aporta beneficios ambientales, menor costo operativo, menos mantenimiento y una experiencia de conducción más confortable. En flotas empresariales, esto se traduce en eficiencia, sustentabilidad y una imagen alineada con los estándares globales”, concluye Herrero.



Durante 2025, Mercedes-Benz presentó la CLA, la nueva Vito Tourer y Furgón Mixto, y sumó varios modelos AMG que redefinen el concepto de performance. Para 2026, Prestige Auto anticipa nuevos lanzamientos de sedanes y SUVs de última generación, consolidando la presencia de Mercedes-Benz en la Patagonia y todo el país, con énfasis en servicio, innovación y experiencia del cliente.