Retorna un ícono japonés del alto rendimiento

El mercado automotor argentino suma nuevamente a uno de los sedanes deportivos más emblemáticos de las últimas décadas. De la mano de Inchcape, representante oficial de Subaru en el país, vuelve el WRX, un modelo que supo construir una fuerte reputación entre los entusiastas gracias a su rendimiento, su herencia en el rally y su característico sistema de tracción integral.

Esta nueva generación llega importada directamente desde Japón y se ofrece en una única configuración denominada AWD 6MT Performance ES, manteniendo uno de los rasgos más valorados por los puristas: la transmisión manual de seis velocidades. La propuesta apunta a quienes buscan una experiencia de conducción auténtica, con un fuerte enfoque en el control y la conexión con el vehículo.

Desde el punto de vista estético, el modelo muestra una evolución clara respecto a sus antecesores. Se diferencia visualmente de otras variantes de la marca, con una identidad más definida y deportiva. En el frente se destaca una parrilla de terminación gris brillante, acompañada por ópticas bi LED y tomas de aire funcionales. En el perfil sobresalen las llantas exclusivas de 19 pulgadas, mientras que en la parte trasera aparece el tradicional alerón de gran tamaño, un sello distintivo de este sedán de alto rendimiento.

Interior tecnológico y espíritu deportivo

Puertas adentro, el habitáculo combina deportividad con tecnología de última generación. El tablero está dominado por una pantalla vertical de 11,6 pulgadas que centraliza el sistema multimedia y múltiples funciones del vehículo. También incorpora puertos USB de carga rápida y un sistema de sonido premium firmado por Harman Kardon, pensado para mejorar la experiencia a bordo.

Las butacas deportivas Recaro, con regulación eléctrica para el conductor, ofrecen una sujeción firme en conducción exigente. El volante y la palanca de cambios, revestidos en cuero y alcántara, refuerzan el carácter deportivo del conjunto, mientras que el diseño general apunta a brindar confort sin resignar identidad.

En el apartado mecánico, el modelo mantiene su tradicional motor bóxer turboalimentado de cuatro cilindros y 2.4 litros, capaz de generar 275 caballos de fuerza a 5.600 rpm y un torque de 350 Nm disponible en un amplio rango de revoluciones. Este conjunto se combina con el sistema de tracción integral permanente Symmetrical All-Wheel Drive, uno de los elementos más característicos de la marca, que mejora la estabilidad y el control en todo tipo de superficies.

Además, incorpora un sistema de selección de modos de conducción que permite ajustar distintos parámetros del vehículo, como la respuesta del motor, la dirección, la suspensión y las asistencias electrónicas. El conductor puede elegir entre configuraciones como Confort, Normal, Deportivo, Deportivo Plus y un modo personalizable.

En materia de seguridad, el equipamiento incluye siete airbags, frenos a disco con sistemas electrónicos de asistencia, controles de estabilidad y tracción, y el paquete EyeSight de asistencias a la conducción. Este conjunto suma funciones como frenado autónomo, control de velocidad crucero adaptativo, alerta de cambio involuntario de carril y monitoreo del estado del conductor.

El modelo está disponible en nueve colores exteriores y cuenta con una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros. El precio sugerido para el mercado argentino es de 63.000 dólares, posicionándose como una opción exclusiva dentro del segmento deportivo.