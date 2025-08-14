La lista de los autos que no cambiaron sus precios en agosto 2025: uno a uno los modelos
En un contexto de aumentos generalizados, algunas marcas optaron por no modificar sus listas de precios. A continuación, te contamos los detalles.
A finales de julio, el mercado automotor argentino sufrió un reajuste de precios que no había ocurrido en lo que va del 2025. Un factor que tuvo injerencia fue la escalada del dólar oficial que empujó a las terminales a aplicar ajustes más agresivos que los habituales rompiendo con la tendencia de incrementos moderados, de no más del 2%, que se venían observando durante el año.
Según indica Ámbito, las subas en algunos fabricantes fueron dispares: Chevrolet aumentó en promedio 2,2%, Toyota y Ford un 3,5%, Nissan aproximadamente un 4% y Stellantis un 12%.
En este contexto, hubo marcas que no movieron sus listas de precios. Algunos ejemplos son Mercedes Benz con la Sprinter en todas sus versiones y Chevrolet que conservó los valores de Onix, Onix Plus, Tracker y Spark EUV.
Uno a uno los modelos que no tuvieron variaciones respecto a sus precios
Mercedes Benz
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 4325: $64.705.750
- Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 2: $54.784.777
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TN Versión 2: $64.352.902
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1: $64.262.135
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 2: $65.061.404
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Versión 2: $71.344.197
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Versión 2: $87.840.358
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1: $69.297.529
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Chasis 3665: $63.094.248
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 3665: $64.153.255
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325: $69.632.796
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 15+1 TE: $85.618.969
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Minibus 4325 19+1 TE: $113.164.591
- Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 1 Anterior: $62.143.680
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 1: $69.163.223
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 2: $69.996.503
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE Versión 2: $83.036.549
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Vidriado: $87.916.321
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto Plus 4+1: $70.519.049
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1: $74.875.034
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Mixto 4+1: $75.055.760
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 9+1 TE: $87.689.099
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Combi 3665 15+1 TE Plus: $91.828.920
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 Motor Home: $73.665.449
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home: $78.317.726
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home: $81.686.997
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE XL Versión 1 Motor Home: $96.444.418
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Chasis 3665 Motor Home: $73.203.205
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325 Motor Home: $77.389.896
Chevrolet Onix
- Onix 1.0T LT MT: $25.560.900
- Onix 1.0T LTZ AT: $28.546.900
- Onix 1.0T PREMIER AT: $30.912.900
- Onix 1.0T RS AT: $31.287.900
Chevrolet Onix Plus
- Onix Plus 1.0T LT MT: $25.560.900
- Onix Plus 1.0T LTZ AT: $28.546.900
- Onix Plus 1.0T PREMIER AT: $30.912.900
Chevrolet Tracker
- Tracker 1.2T LT AT: $31.774.900
- Tracker 1.2T LTZ AT: $37.307.900
- Tracker 1.2T PREMIER AT: $39.654.900
- Tracker 1.2T RS AT: $39.990.900
Chevrolet Spark
- Spark EUV ACTIV: $35.699.900
