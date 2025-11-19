Toyota sube la apuesta en Argentina: así es el Yaris Sport, la versión GR con 300 CV

Toyota lanzó en Argentina una versión deportiva muy esperada del Yaris: el GR Yaris, desarrollado por Gazoo Racing (GR), que ya está disponible para preventa con novedades mecánicas, tecnológicas y de diseño.

El nuevo GR Yaris llega con un motor turbo de 1.6 litros de tres cilindros que entrega 300 CV y 400 Nm de torque, y mantiene su tracción integral “GR-Four”, una configuración heredada de la experiencia en competencias.

Características destacadas del Toyota Yaris Sport

Un punto destacable es la incorporación por primera vez de una transmisión automática GR-DAT de 8 velocidades, aunque sigue disponible la versión manual de 6 marchas.

En cuanto a diseño, el GR Yaris recibió mejoras estructurales para aumentar la rigidez, actualización en la suspensión y sistema de refrigeración para soportar un rendimiento más agresivo. El paquete de equipamiento “Circuit Pack” viene de serie en Argentina e incluye suspensión específica, llantas forjadas de 18″, frenos reforzados y diferenciales Torsen con deslizamiento limitado.

La experiencia al volante también se renueva por dentro: el tablero es 100% digital y tiene diseño tipo cockpit, orientado al conductor, con posibilidades de personalizar la información que se visualiza.

Precios y disponibilidad

Toyota confirmó que las unidades ya pueden reservarse desde los GR Garage oficiales en Argentina.

GR Yaris con caja manual: US$ 70.000

GR Yaris con transmisión automática GR-DAT: US$ 71.800

El vehículo está respaldado por una garantía de fábrica de 5 años o 150.000 km, con la opción de ampliarla hasta 10 años o 200.000 km si se mantienen los servicios oficiales.

Este lanzamiento refuerza la apuesta de Toyota en Argentina por vehículos de alto rendimiento, llevando la tecnología de competición directamente a la calle. El GR Yaris se posiciona como un hot hatch de nicho para entusiastas, en un mercado donde los autos deportivos importados suelen tener precios elevados y disponibilidad limitada.

Con su combinación de potencia, tracción integral, diseño agresivo y equipamiento deportivo, el nuevo GR Yaris reafirma el legado de Gazoo Racing y ofrece a los conductores una experiencia de manejo más cercana a la de un auto de pista que a la de un compacto urbano convencional.