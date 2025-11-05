Cuáles son los autos 0 km más baratos en Argentina en noviembre 2025

Durante octubre de 2025 se patentaron 51.982 vehículos 0 km en la Argentina, según el informe de ACARA. La cifra representa una caída del 8 % en comparación con septiembre, aunque marca un aumento del 17 % frente al mismo mes del año pasado.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, el mercado muestra un crecimiento del 55 % en los patentamientos respecto de 2024, un dato que confirma una cierta recuperación del sector pese a la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.

Un dato curioso es que solo uno de los cinco modelos más vendidos de octubre también figura entre los más económicos de noviembre: el Fiat Cronos. El resto del top cinco —Toyota Hilux, Toyota Yaris, Peugeot 208 y Ford Ranger— supera los $30.000.000, lo que refleja cómo el acceso a un 0 km se vuelve cada vez más desafiante para el público masivo.

Los cinco autos más baratos de noviembre 2025

Renault Kwid: el precio del base ronda los $ 25.000.000.

Fiat Mobi Trekking 1.0: $ 26.213.000 según el listado oficial.

Hyundai HB20: en su variante Comfort manual, el compacto coreano cuesta alrededor de $ 27.600.000.

Fiat Argo Drive 1.3L MT: el hatchback de segmento B cuesta $ 28.293.000, según el listado oficial.

Fiat Cronos LIKE 1.3 GSE: uno de los sedanes más elegidos para la ciudad cuesta $ 29.945.000, según el listado oficial.

El ranking de las marcas más vendidas en octubre 2025

Toyota: 7.682 unidades.

Vokswagen: 7.271 unidades.

Fiat: 5.492 unidades.

Ford: 5.054 unidades.

Renault: 4.784 unidades.

Chevrolet: 4.237 unidades.

Peugeot: 4.103 unidades.

Citroen: 1.985 unidades.

Jeep: 1.809 unidades.