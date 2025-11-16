Así sería el nuevo Ford Sierra: la versión 2026 del icónico auto fabricado en Argentina 

El Ford Sierra comenzó su producción en Europa entre 1982 y 1994. Fue un vehículo que se destacó por su diseño aerodinámico de vanguardia y su configuración de tracción trasera con suspensión independiente en las cuatro ruedas.

En Argentina, la producción comenzó en mayo de 1984, siendo la primera filial de Ford fuera de Europa en fabricar este modelo, para reemplazar al Taunus local. La inversión incluyó la modernización y robotización de la planta de General Pacheco.

El Sierra se ganó un lugar en la memoria de los argentinos, en parte gracias a su éxito en competencias como el TC2000, donde fue campeón en 1985 con Rubén Daray al volante. Ahora, con la inteligencia artificial de Gemini, se puede obsercar cómo sería su versión en 2026.

El exterior del nuevo Ford Sierra

El nuevo Ford Sierra mantiene el espíritu de su diseño pero completamente modernizado. Sigue respetando sus rasgos aerodinámicos y agrega detalles modernos que lo convierten en un vehículo más deportivo.

El interior del nuevo Ford Sierra: la versión 2026

El interior del Ford Sierra 2026, fusiona la esencia futurista con la comodidad y practicidad de un vehículo moderno.

Cómo sería la mecánica de nuevo Ford Sierra

Ford Sierra 2026, conocido por su tracción trasera y buen balance, ahora incorporaría tecnología de Ford y una clara orientación hacia la electrificación y la eficiencia, siguiendo las tendencias globales.

Opciones de Motorización (Enfoque en la Electrificación y Eficiencia)

El nuevo Sierra se despediría de los motores carburados o de inyección monopunto para adoptar tecnologías más limpias y potentes:

Híbrido Puro (HEV) o Híbrido Enchufable (PHEV): El Corazón de la Gama Motorización: Probablemente un motor naftero EcoBoost de Ford (como un 2.5 litros o 2.0 litros) combinado con uno o más motores eléctricos.

Probablemente un motor naftero EcoBoost de Ford (como un 2.5 litros o 2.0 litros) combinado con uno o más motores eléctricos. Potencia Estimada: Entre 190 CV (HEV) y 250-300 CV (PHEV) de potencia combinada, ofreciendo un gran equilibrio entre rendimiento y eficiencia.

Entre y de potencia combinada, ofreciendo un gran equilibrio entre rendimiento y eficiencia. Transmisión: Una transmisión automática e-CVT optimizada para híbridos, o una automática de 8 a 10 velocidades para las versiones PHEV de mayor rendimiento.

Una transmisión automática e-CVT optimizada para híbridos, o una automática de 8 a 10 velocidades para las versiones PHEV de mayor rendimiento. Ventaja: Los PHEV permitirían una autonomía 100% eléctrica de hasta 60-100 km, ideal para el uso diario urbano, y un bajo consumo en ruta. Eléctrico Completo (BEV): La Vanguardia Cero Emisiones Motorización: Uno o dos motores eléctricos. Una versión de doble motor ofrecería Tracción Integral (AWD) .

Uno o dos motores eléctricos. Una versión de doble motor ofrecería . Potencia Estimada: Desde 200 CV para versiones de entrada hasta más de 350 CV para modelos de alto rendimiento.

Desde para versiones de entrada hasta más de para modelos de alto rendimiento. Autonomía: Una batería de gran capacidad (posiblemente 80-100 kWh ) que permitiría una autonomía superior a 550-650 kilómetros (ciclo WLTP) .

Una batería de gran capacidad (posiblemente ) que permitiría una autonomía superior a . Ventaja: Aceleración instantánea, conducción silenciosa, cero emisiones y costos de mantenimiento potencialmente más bajos. Naftero Turbo EcoBoost Eficiente (Con Mild-Hybrid) Motorización: Un motor naftero turbo de inyección directa (por ejemplo, un 1.5 o 2.0 litros EcoBoost) con tecnología Mild-Hybrid (MHEV) de 48V para mejorar la eficiencia y el «boost» inicial.

Un motor naftero turbo de inyección directa (por ejemplo, un 1.5 o 2.0 litros EcoBoost) con tecnología de 48V para mejorar la eficiencia y el «boost» inicial. Potencia Estimada: Entre 150 y 200 CV .

Entre . Transmisión: Automática de 8 velocidades.

Automática de 8 velocidades. Ventaja: Sería la opción de entrada más accesible, ofreciendo un buen equilibrio entre rendimiento, consumo y costo.

Chasis y Tracción (El Espíritu del Sierra)