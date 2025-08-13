Una pickup para el agro, la minería y el petroleo

El agro, la minería y el petróleo son motores de la industria que claramente vienen traccionando en el crecimiento de la economía argentina”, afirma Pablo García Leyenda, Director Comercial de Stellantis Argentina. Por eso, una de las apuestas más fuertes de Fiat en este 2025 tiene una orientación concreta hacia estos sectores: la nueva pickup mediana Fiat Titano.



Según detalló el ejecutivo, se diseñaron soluciones financieras específicas para productores y empresas vinculadas al campo y a la industria: “El producto financiero orientado al agro, con cuotas semestrales orientadas a la cosecha. Y, por último, la novedad: préstamos personales orientados a la minería, al petróleo y también al agro”.



Estas herramientas se suman a una financiación accesible: “Un producto financiero muy accesible y agresivo en el mercado. Tasa cero, 24 meses y hasta 34 millones de pesos en cualquiera de los modelos”.

La propuesta también incluye plan de ahorro: “Una de las piezas fundamentales en términos de crecimiento de mercado y para la marca Fiat en particular, con un plan de 84 cuotas, 70-30, pero con la particularidad dentro del segmento de las pick-ups, con la adjudicación pactada en la cuota 4, única en el segmento de las pick-ups medianas”.



La Fiat Titano se ofrece en cinco versiones con precios que van “desde los 41 millones 100 hasta los 56 millones 800 mil pesos”. En cada caso, se busca “una propuesta de valor superadora a la media del segmento”.

Desde la marca también destacan el respaldo integral: “La nueva Fiat Titano se lanza al mercado con 5 años de garantía o 150 mil kilómetros”. Además, el producto FlexCare “permite adquirir servicios anticipados y con esto tener congelamiento de precios y mayor previsibilidad en su programación de los servicios”. El modelo llega con más de 40 accesorios “que apuntan tanto a la funcionalidad, a la tecnología del confort, como a la personalización estética del producto”.

Producción nacional para la Fiat Titano: un salto clave para la industria local

Como es de público conocimiento, la Fiat Titano sumará un hito en su historia con la confirmación de su fabricación nacional. Según explicó Guido Avilés, Brand Manager de Fiat Argentina, “la gran novedad es que la Titano será producida localmente en la planta de Ferreyra, Córdoba, lo que marca un paso importante para la industria automotriz nacional”.



Según detalló, “el objetivo es alcanzar una producción de 15.000 unidades para la segunda mitad de 2025, con una proyección de 45.000 unidades anuales a partir del año siguiente”. De este modo, la marca “estima vender 1.000 unidades mensuales y alcanzar la cuarta posición en el ranking de pickups del país”.

