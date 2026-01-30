Venta de autos 0 km en enero: caída interanueal pero de los mejores arranques de los últimos años

El mercado automotor argentino comenzó 2026 con números elevados. Durante enero se patentaron 66.080 vehículos 0 km, una cifra que, si bien representa una caída interanual del 4,9% frente al mismo mes de 2025, se ubica entre los mejores eneros de los últimos ocho años, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

La comparación mensual muestra un dato contundente: el volumen de patentamientos creció 174,4% respecto de diciembre, cuando se habían registrado 24.079 unidades. Se trata de un salto habitual por cuestiones estacionales, pero que igualmente confirma un arranque de año con alto nivel de actividad en los salones de venta.

Desde ACARA destacaron que enero tuvo un día hábil menos en relación con el mismo mes del año pasado, lo que relativiza la baja interanual. En ese sentido, el presidente de la entidad, Sebastián Beato, señaló que el mercado mantiene un ritmo muy similar al de 2025 y proyectó un escenario positivo para los próximos meses.

Cuántos autos se venderán en 2026

“Con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior, y eso es una buena noticia”, explicó Beato, quien además anticipó que 2026 será un año de crecimiento, con un volumen total que podría ubicarse cerca de las 640.000 unidades, más de un 5% por encima del registro del año pasado.

El titular de ACARA remarcó que uno de los factores clave para sostener esta tendencia será la financiación, en un contexto de tasas que continúan bajando, junto con la continuidad de una economía más estable. También subrayó la necesidad de que el Estado acompañe este escenario con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva y estimulen la demanda.

Cuáles fueron los autos 0 km más vendidos de enero 2026

Toyota Hilux: 3.403 patentamientos

Fiat Cronos: 3.215 patentamientos

Peugeot 208: 2.887 patentamientos

Ford Territory: 2.864 patentamientos

Ford Ranger: 2.482 patentamientos

Volkswagen Tera: 2.187 patentamientos

Volkswagen Amarok: 2.145 patentamientos

Chevrolet Tracker: 1.905 patentamientos

Peugeot 2008: 1.795 patentamientos