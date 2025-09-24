Volkswagen Tera, un SUV con sello propio

El Volkswagen Tera ya pisa fuerte en la Patagonia. La presentación oficial del nuevo SUV compacto se realizó en Neuquén de la mano de Iruña, concesionario oficial de la marca también en Río Negro, con un evento que generó gran expectativa. El gerente de ventas de Iruña, Germán Bello, lo define sin vueltas en diálogo con Diario Río Negro: “Representa la llegada del nuevo ícono de la marca. como lo fue el Gol y el Fusca (escarabajo) en Sudamérica”. El lanzamiento estuvo a la altura de esa definición: “Muy buena con mucha concurrencia y expectativa”, resumió Bello sobre la recepción del público.

Diseñado para la Patagonia

El Tera no es un modelo global adaptado a la fuerza. Bello lo remarca con claridad: “Es un auto pensado y diseñado en sudamérica con una configuración de motorización igual a la del Polo pero con un despeje del suelo superior que se adapta mucho mejor a nuestra geografía”.

“Ese detalle es vital en la Patagonia, donde conviven caminos urbanos, rutas con ripio, desniveles y terrenos de montaña. Un mayor despeje brinda versatilidad y seguridad para el uso cotidiano y recreativo”, agregó el gerente de ventas.

Impacto esperado en el sur

Consultado sobre el papel que jugará este modelo en el segmento, Bello no duda: “VW es una marca muy elegida en nuestra región por su fiabilidad. esperamos una muy buena recepción del público y por ende un impacto positivo en todo sentido.” La apuesta es grande. Para Iruña y Volkswagen, el Tera llega con la misión de convertirse en uno de los protagonistas del mercado de SUV compactos en el sur.

El nuevo modelo se apoya en pilares sólidos: “Principalmente seguridad (fue calificado con 5 estrellas por el programa Latin Ncab), Diseño y fiabilidad ya que se desarrolló sobre la plataforma MQB que es la misma que se utiliza en varios de modelos de la marca (Polo, Nivus, T-Cross, Tiguan, etc.)”, agregó.

Financiamiento y respaldo posventa

Otro diferencial es la propuesta comercial. Bello lo detalla: “Financiación a tasa 0 por parte de la financiera de marca Volkswagen Financial Services y el respaldo de la red de concesionarios más grande del país con 67 concesionarios oficiales y más de 100 sucursales.”

“En un contexto de mercado desafiante, estas condiciones facilitan el acceso a un vehículo de última generación con la seguridad de una cobertura posventa federal”, señaló a este medio.

Estrategia nacional y regional

El Tera es central en la ofensiva de Volkswagen para Argentina: “Se posiciona como el producto principal de la marca y por ende de Iruña. Es el producto que buscará generar el mayor volumen en argentina y la región.” Para Iruña, ese rol es clave para sostener su liderazgo: “Iruña siempre acompaña a VW en su estrategia comercial. En este caso no será una excepción. Estamos entre los principales concesionarios y pretendemos seguir creciendo en una zona que crece constantemente”, adelantó Bello.

La ambición de Iruña no se limita a las ventas iniciales: “Los objetivos siempre son estar por arriba de la participación en patentamiento de la marca. Esto es desafiante y muchas veces varía según la demanda de productos locales, pero entendemos que en este caso el producto se adapta muy bien a las necesidades de los usuarios”

Más proyectos en desarrollo

El concesionario también trabaja en otros frentes: “Somos parte de un grupo económico local con fuerte compromiso en la región e intentamos aportar servicios de calidad y con compromiso. La industria automotriz es muy dinámica e Iruña busca siempre estar a la vanguardia. Hoy estamos desarrollando fuertemente la distribución de repuestos y autopartes, buscamos sumar constantemente servicio a nuestros talleres y a esto se suman los cambios constantes en nuestras sucursales y dependencias para adaptarnos a las nuevas demandas. Como concesionario oficial VW hemos consolidado un equipo de trabajo de años, con un objetivo de crecimiento constante, buscando estar entre los más grandes de la marca y poniendo el foco en la calidad”, subrayó el representante de Iruña.



Con un diseño pensado para la región, la seguridad como carta fuerte y el respaldo de una red consolidada, el Volkswagen Tera ya comenzó su recorrido en la Patagonia. Para Iruña, este lanzamiento no solo significa sumar un modelo: es el inicio de una nueva etapa que busca repetir la historia de grandes íconos de la marca en Sudamérica.