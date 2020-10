Avanzan las negociaciones salariales entre los gremios petroleros y las cámaras

Ayer se realizó una nueva reunión entre las cámaras empresas de petroleras y servicios con los gremios petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa y si bien se “acercaron las partes”, se volverán a reunir la semana que viene. Aún no hay fecha ni hora, pero todo indica que se acordará el pago en cuotas del 16,2% de actualización salarial por de la cláusula gatillo de la paritaria del año pasado.

La reunión se dará el marco de una prórroga de la conciliación obligatoria que dictó nación el 11 de septiembre y que solo tenía vigencia por 15 días hábiles. La otra propuesta que estaba sobre la mesa era pagar el 16,2% como un bono no remunerativo a pagar en dos partes, pero eso no resultó.

Otro de los puntos que se discutió en el encuentro que se realizó ayer a las 20:30 fue la situación de los trabajadores suspendidos de los gremios de base y jerárquicos de la región. Según pudo saber este medio, se está evaluando la posibilidad de estirar hasta marzo del 2021 el acuerdo 223 bis que garantiza el salario a quienes están en las casas sin realizar tareas.

Si bien los dos sindicatos algunas condiciones diferentes en sus respectivos acuerdos, de esta manera se garantizaría que toda la nómina de trabajadores cobre el 60% de los haberes que percibió en febrero. Para petroleros privados con tope, para evitar desequilibrios, mientras que para jerárquicos sin tope.

“Estamos muy descreídos y a la vez vemos que no hay salida y vemos que hay que poner el hombro. Trabajo no tenemos y no queda otra que confiar que paulatinamente los equipos vayan volviendo para aquellos que están en la casa ganen su sueldo”, señaló a Energía On un dirigente con acceso a las negociaciones.

En paralelo, hoy antes del mediodía se reunirá el secretario general de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, con autoridades de la cúpula de la petrolera de bandera para intentar sellar el acuerdo de sustentabilidad que se disolvió hace unas semanas, cuando la discusión paritaria ingresó a las discusiones, y desde entonces se trabaja para revivirlo.

Al cierre del mes pasado, el gremio que lidera Pereyra y la petrolera rubricaron un acuerdo que contemplaba cambios importantes en la forma de trabajar, pero sin modificar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) en carácter de adenda, en su momento, era hasta el 28 de febrero.

“Si quieren tener una empresa argentina, o como está ahora con el 51%, y que ande, lógicamente no hay que tomarla como un botín de guerra, porque por más esfuerzo que hagan los trabajadores nunca va a funcionar”, señaló el dirigente. Y agregó: “YPF no tiene plata para levantar equipos, lo va a hacer muy espaciosamente con la plata que le vaya entrando, no hay 2.000 millones de dólares”.

Por último, según trascendió, se espera que Pereyra firme hoy la extensión del 223 bis para mantenerle los salarios a los trabajadores suspendidos porque septiembre quedó fuera del acuerdo firmado hace unos meses. Por su parte, jerárquicos podría firmarlo la semana que viene.