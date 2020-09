Jerárquicos: “Tiene que volver la mesa con las petroleras y Nación”

La negociación petrolera atravesó diversos estadios en pocas semanas y de estar cerca de un acuerdo, que contaba con firmas preliminares, todo se derrumbó y los avances logrados entre los gremios y las empresas se desvaneció. Al igual que su par en el gremio de base, el secretario general de Petroleros Jerárquicos de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Manuel Arévalo, aseguró que se debe restablecer el diálogo entre todas las partes y los gobiernos provinciales y nacional deben sumarse a la mesa.

“Ya pasó un tiempo prudencial para que nos sentemos como nos sentábamos antes. No tienen que llegar situaciones de conflicto que solamente van a ser perjudicial para todos. Pedimos al gobierno y a las operadoras, que se haga la mesa tripartita que había, sumando a los gobiernos provinciales”, señaló Arévalo en diálogo con Energía On.

La reunión que mantuvieron los gremios y las empresas la semana pasada en el marco de la conciliación obligatoria que dictó el ministerio de Trabajo no llegó a ningún puerto. Se pidió un aumento del 43% para el año vigente y se rechazó la propuesta de pago de las cámaras de pagar el 16,2% que adeudan del año pasado como un bono de producción.

Las partes saben que el tire y afloje que mantienen hace varias semanas no conduce a ningún puerto, y es por esto que desde ambas entidades gremiales se pidió la intervención de los gobiernos nacional y provincial.

“Nosotros podemos empantanarnos con las empresas porque cada sector tiene su problemática. No nos vamos a poner de acuerdo y, cuando uno no quiere dos no pelean, dice la jerga del boxeo. Lo que estamos necesitando las partes es que se sume gente del gobierno nacional en pos de darle solución a esta situación”, señaló Arévalo.

El gremialista detalló también que ya tuvieron encuentros informales con el nuevo secretario de Energía, Darío Martínez, y esperan tener un diálogo más “fluido” con él al frente del cargo. Espera que con su designación se aceleren las políticas para el sector como el nuevo Plan Gas y también la anhelada ley para fomentar las inversiones en el sector como política de Estado.

“Hay que priorizar la vuelta al trabajo de los compañeros y compañeras, hay que priorizar el diálogo, el consenso, hay que priorizar las buenas relaciones que se tenían en los últimos 12 o 13 años que fuimos construyendo con profesionalismo entre todos”, remarcó

Para Jerárquicos, la presencia de los gobiernos provinciales en las negociaciones con las cámaras es tan importante como la de Nación. Si no se rubrica un acuerdo la semana que viene entre las partes, las empresas deberán pagar el 100% de los salarios de los trabajadores petroleros.

Desde ambos gremios de la región ya avisaron que no están interesados en avanzar con un nuevo acuerdo que permita recortes en los haberes. Consideran que hay condiciones para levantar la actividad.

“No digo que haya abandono, pero si hay algo que nos impide juntarnos, tenemos que dejarlo de lado. Cualquier cosa que impida el diálogo tenemos que dejarlo de lado, tenemos que ponernos a trabajar para sacar esta situación complicada que no solo perjudica a los petroleros”, concluyó Arévalo.