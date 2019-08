Baggio le pidió a la Justicia que obligue a Bermúdez a tomar licencia por campaña

La campaña política por la intendencia ingresó a la etapa de denuncias y fue ayer el concejal Francisco Baggio el que radicó un planteo judicial para que el candidato a la intendencia de Cambiemos, Marcelo Bermúdez, deje sus actividades oficiales en lo que resta de la campaña.



Concretamente cuestionó el acompañamiento con su firma del veto del intendente Horacio “Pechi” Quiroga para evitar otorgar el boleto estudiantil a los estudiantes que asisten al Centro de Educación Física o a la Escuela de Música a contraturno de su horario escolar.



“Los candidatos que ejerzan como funcionarios y agentes municipales deben tomarse la licencia obligatoriamente, según el decreto 1367 /93 -modificado en el 2007-”, dijo Baggio en la presentación ante la Justicia Electoral.



A la Justicia electoral le reclamó que obligue a Bermúdez a tomarse licencia para cumplir con el decreto que no le permite seguir de campaña mientras sigue en funciones como secretario de Coordinación y Gobierno de la comuna.



También radicó una denuncia penal por considerar que está incumpliendo con los deberes de funcionario público, planteo que hizo ante la fiscalía.



“Esto se resolverá en la Justicia, soy un funcionario público que va a trabajar todos los días y y como candidato hago la campaña fuera del horario de trabajo”, respondió Bermúdez.



En su opinión no hay incompatibilidad de que las actividades oficiales se tornen en tareas proselitistas, en tanto agregó que “no encontré norma legal que me impida seguir trabajando mientras paralelamente me presento como candidato”.



Ante la consulta por el decreto provincial esgrimido por Baggio, sostuvo que “lo resolverá la Justicia; yo le preguntaría a Baggio que si quiere ver irregularidades por qué no se fija dónde vive Gaido (Mariano, candidato del MPN que lo lleva a Baggio como colectora) porque sí la Carta Orgánica obliga al candidato a intendente a vivir en Neuquén”, sostuvo.



La frase buscó la polémica que no es nueva respecto a la versión de que Gaido no estaría radicado en la ciudad, sin embargo, según consta en el padrón electoral, el funcionario provincial y candidato de UNE para la intendencia, tiene domicilio en la capital.



La oficialización del candidato se produjo el 29 de julio, razon por la cual no debería cumplir funciones desde ese día. Baggio cuestionó que el 30 de julio, firmó el veto junto con Quiroga para negar el boleto estudiantil a los asistentes a la escuela de música o al CEF.

El veto no estaría vigente

Según Baggio, el veto contra el pasaje estudiantil para los alumnos del CEF 1 o la escuela de Bellas Artes estaría en vigencia, por que está firmada “por dos personas que están de licencia”.



El principal es el jefe comunal, que “está obligado a estar de licencia también. No hemos hecho la denuncia aún porque por tratarse de un cargo nacional, estamos buscando los antecendentes, pero ni Quiroga ni Bermúdez debería haber firmado ese decreto, por lo tanto, la ordenanza está en vigencia”, sostuvo.