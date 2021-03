Bahía Creek, viaje a la joya del Camino de la Costa

Agarre, por favor, un lápiz y un papel. Eso es, muy bien. Ahora dibuje un pueblo…un pueblo chiquito, no nos vayamos por las ramas. A ver… mire, máaaas o meeeenos por ahí, dibuje una casita… y otra por allá, dos más por aquí…

Hay unas 130 casas. Foto: Ricardo Kleine Samson.

Sí, también ponga por ese lado y más allá otras más, pero no las amontone que sobra lugar por todos lados. ¡Está quedando precioso…! Ahora dibujemos unas calles que vinculen las casas entre sí con las calles como queden, no importa que sean derechas o torcidas…

Espectáculo natural. Foto: Ricardo Kleine Samson.

¡Pero mire que lindo que le está quedando…! Dibuje un molino ahí… sí, por allá otro más. Unos eucaliptos por aquí y otros más acá… unas flores y otros yuyos por ahí.

A la pesca. Con barquitos y con la caña. Foto: Ricardo Kleine Samson.

Por allá unas dunas y de este otro lado el mar con algunas gaviotas pescando cangrejos y otros pescadores… ¡Pero cuidado, córrase, esa ola gigante que dibujó nos va a empapar…! Hágalas más chicas. ¡Va a empapar a todos los lectores del Río Negro…! ¡Qué bien que dibuja…!

Médanos y molinos. Foto: Ricardo Kleine Samson.

Sigamos, y no se olvide los barquitos pesqueros más lejos de la costa… unas calandrias y unos gorriones… y algunas personas tomando sol mientras otros se bañan en el mar… Unas estrellas no le quedarían mal… Y no se olvide de la Luna mientras se pone el Sol allá en la mar…

La restinga en la baja,ar. Foto: Ricardo Kleine Samson.

¡Lo felicito…! Le quedó maravillosamente lindo. ¡Parece de verdad…! Pero claro, nunca lo será como Bahía Creek, en la provincia de Río Negro.

Los domos del parador. Foto: Ricardo Kleine Samson.

A 90 km de San Antonio Este, aparece desde principios de los 80, por la ruta provincial N°1, sobre la costa del Atlántico, un pequeño pueblo que parece dibujado por las manos de un niño.

Vista de Bahía Creek. Foto: Ricardo Kleine Samson.

Con apenas 130 casas y solo tres habitantes estables, sin energía eléctrica ni gas convencional. Apenas una pobre señal de internet provista por el Estado nacional en un solo punto del pueblo y sin ninguna de teléfono.

Dunas y casas. Foto: Ricardo Kleine Samson.

Sin otra autoridad que el sentido común. Calles tan descuadradas como irregulares, agua de pozo, una pequeña y vieja usina que ya no funciona.

Tranquera al mar. Foto: Ricardo Kleine Samson.

Un pintoresco hostel con tres domos en la entrada al pueblo y un completísimo parador sobre la playa con cuatro domos para albergar a dos personas cada uno con una maravillosa e indescriptible vista al Universo y todo cubierto por millones de estrellas.

Asoma la noche y con ella las estrellas. Foto: Ricardo Kleine Samson.

Por bueno que sea dibujando pueblos, nunca le quedaría tan lindo como este. Lo único molesto es tener que irse.

Esto es Bahia Creek. Mírelo por Usted mismo, ahí lo tiene…

Cómo llegar

Atención, desde San Antonio Este hasta Bahía Creek hay 94 km aprox., pero ojo, unos 6 km antes de llegar hay que bajar a la playa y recorrer 4 km por la arena que está en buen estado, pero no para un auto, hay que hacerlo en 4x4.

Postales que ofrece la ruta 1. Foto: Ricardo Kleine Samson.

La alternativa es ir por Viedma también por la ruta pcia. N° 1 y hay unos 130 km. La ruta pcial N°1, sea desde Viedma o San Antonio Este va por la costa y es una belleza recorrerla con cientos de lugares para bajar a la playa tanto a pescar o pasear.