Bariloche prepara la licitación del puerto San Carlos

La operación del puerto San Carlos, incluidas sus dársenas, embarcaderos y el edificio principal, será cedida en el futuro próximo a un concesionario privado, de acuerdo el proyecto que tiene en carpeta el municipio y que apunta a recuperar el complejo como terminal de navegación lacustre de Bariloche.

La idea es licitar el puerto “en el próximo semestre”, aseguró el secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano, Pablo Bullaude. El municipio ya había anunciado la licitación en febrero pasado, pero luego todo quedó paralizado por la pandemia.

Ahora los técnicos retomaron el proceso administrativo de elaboración del pliego, con la intención de ponerlo en marcha -junto a otros proyectos atrasados- en el marco de la esperada “reactivación”, para contrarrestar la actual postración de la economía.

Bullaude dijo que ya armaron un primer borrador del pliego, lo enviaron a la asesoría letrada que efectuó varias correcciones y ahora están en la tarea de darle el ajuste final para enviarlo al Tribunal de Contralor y al Concejo, que debe aprobarlo por ordenanza.

Explicó que el plan es darle al puerto céntrico una aptitud de uso como “marina”, que hoy no tiene, y que lo habilite para la operación de embarcaciones particulares y de “excursiones cortas”.

Hoy en el puerto San Carlos no salen embarcaciones ni tampoco está habilitado como una marina. Foto: Marcelo Martínez

Está descartado proponerlo como punto de partida para excursiones a Isla Victoria o Puerto Blest, como fue el proyecto original, hace casi 30 años y que terminó en un prolongado conflicto cuando Parques Nacionales decidió privilegiar a Puerto Pañuelo.

Bloqueado ese negocio, el concesionario anterior frenó la inversión y generó un grave deterioro de las instalaciones, hasta que el municipio consiguió el desalojo por vía judicial.

Para participar de la nueva licitación, dijo Bullaude, no será excluyente registrar experiencia en la operación de puertos de la misma escala. Pero ese factor podría sumar un puntaje decisivo a la hora de la compulsa. Los detalles todavía no están definidos y formarán parte del proyecto de pliego que deben evaluar los concejales.

Bullaude dijo que la nueva concesión estará orientada a favorecer la navegación lacustre en la zona céntrica de la ciudad y también “potenciar la actividad comercial” en el gran edificio central de dos plantas que forma parte del complejo. Hoy permanecen allí otros contratistas que deberán dejar el inmueble.

“El propósito es generar actividad pública en el lugar, como parte del paseo costanero, que sea atractivo, con actividad recreativa, gastronómica, y que haya inversiones para mejorar el lugar -dijo el secretario-. Una de las obras indispensables es el dagrado del puerto, para que las operaciones puedan operar en forma segura”.

Señaló que Prefectura va a mantener su presencia permanente en el puerto San Carlos, “tal vez con instalaciones renovadas”, y que esa condición formará parte del pliego.

Otros proyectos en el área

A diferencia de la concesión anterior, los playones ubicados entre el ingreso peatonal al espigón y el restorán ubicado en el extremo oeste del área portuaria no formarán parte del paquete y quedarán a disposición del municipio. Bullaude recordó que “en el máster plan tienen otro destino”.

Dijo que ese espacio podría ser otorgado a otros prestadores privados y recordó que un sector está destinado al emplazamiento de un futuro centro de congresos y convenciones.

Sobre las posibles excursiones lacustres que podrían tener base en el puerto San Carlos subrayó que no serán las que hoy ofrecen las grandes prestadoras y no competirán con Puerto Pañuelo. Admitió que una posibilidad es reflotar la excursión a la isla Huemul, aunque “es algo que merece otro análisis y no será parte de esta licitación”.

Aseguró que la intención es acelerar el plan diseñado para el puerto y lanzar la licitación “en el próximo semestre”. No precisó cuántos años de plazo tendría la concesión y ante la consulta sobre la contraprestación, si prevén un canon en dinero o un compromiso de ejecución de obras, Bullaude respondió que “las dos cosas”.