AmeriCup 2025: lo que viene para Argentina tras vencer a Nicaragua en el debut

En el estreno de la AmeriCup 2025, la Selección Argentina de básquet derrotó a Nicaragua 94 a 70 por el Grupo C y con una sólida actuación colectiva.

Más de la mitad de los jugadores argentinos (7) terminaron en doble dígito de puntos ya que los goleadores fueron Nicolás Brussino con 17; Francisco Caffaro y Gonzalo Corbalán sumaron 13 cada uno; Juan Ignacio Marcos, José Vildoza y Juan Pablo Vaulet los siguieron con 11 unidades y a eso hay que agregarle los 10 puntos que sumó Juan Fernández.

Justamente Brussino explicó: “El equipo empezó un poco tímido, pero con el correr de los minutos nos fuimos sintiendo más cómodos en ataque y en defensa tratamos de mantener la intensidad. Es mi primer torneo como el jugador más grande y trato de ayudar a los más chicos para que se sientan cómodos y con confianza. Es un aprendizaje constante para todos”, cerró el goleador que registró 4/8 en triples.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil, con ellos jugando de locales, pero los chicos se mantuvieron tranquilos y cuando encontramos la manera, ejecutamos mejor nuestro plan de juego. Todos estos chicos tienen calidad y talento, pero jugar en la selección es otra cosa y aquí lo están descubriendo”.

La agenda del equipo argentino en Managua continuará este domingo 24 a las 16.10 frente a República Dominicana que superó a Colombia 84 a 59. Todos los partidos de Argentina se pueden ver en vivo por TyC Sports y DSports.

Los partidos de Argentina en la AmeriCup 2025

En la AmeriCup 2025 Argentina integra el grupo C: Viernes 22-8 a las 21:40 vs. Nicaragua; Domingo 24/8 a las 16.10 vs. República Dominicana; Lunes 25/8 a las 18.40 vs. Colombia.