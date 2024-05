Así se jugarán las finales de Conferencia de la NBA: cronograma y TV

Esta noche comienza la primera serie de las finales de Conferencia de la NBA con el primer duelo del Este entre Boston Celtics e Indiana Pacers.

La llave se inicia en el mítico TD Garden, donde Boston, el mejor equipo de la temporada regular recibe a Indiana, que viene de dar el golpe ante New York Knicks en el séptimo juego tras remontar un 2-3.

Los Celtics ganaron por 4-1 sus dos series previas ante Miami Heat y Cleveland Cavaliers. Tienen un récord de 72-20 en toda la temporada. No son campeones desde 2008.

Antes del cruce con los Knicks, los Pacers eliminaron a Milwaukee Bucks por 4-2. En la temporada regular fueron sextos. Nunca ganaron un anillo de NBA y solo fueron campeones de conferencia en el 2000.

Del otro lado, a partir de mañana, se enfrentarán Dallas Mavericks y Minnesota Timberwolves. Los primeros sacaron a Los Ángeles Clippers y Oklahoma City Thunder, ambos por 4-2. Los segundos dejaron en el camino a Phoenix Suns por 4-0 y a Denver Nuggets, últimos campeones, por 4-3.

Dallas no es campeón desde 2011 en el único título de la franquicia. Solo ganó dos veces la conferencia Oeste (también lo hizo en 2006). Para Minnesotta recién es su segunda final de conferencia. En 2004 perdió con Los Ángeles Lakers.

Los encuentros van intercalados y los enfrentamientos son cada dos días por lo que va a haber partidos todas las noches, de mínima, hasta el martes de la próxima semana.

Calendario completo y TV

Conferencia Este: Boston Celtics – Indiana Pacers

Final 1: Boston Celtics vs. Indiana Pacers, el martes 21 de mayo a las 21 por ESPN 2 y Star+.

Final 2: Boston Celtics vs. Indiana Pacers, el jueves 23 de mayo a las 21 por ESPN 2 y Star+.

Final 3: Indiana Pacers vs. Boston Celtics, el sábado 25 de mayo a las 21.30 por ESPN 2 y Star+.

Final 4: Indiana Pacers vs. Boston Celtics, el lunes 27 de mayo a las 21.30 por ESPN 2 y Star+.

Final 5: Boston Celtics vs. Indiana Pacers, el miércoles 29 de mayo a las 21 por ESPN 2 y Star+.

Final 6: Indiana Pacers vs. Boston Celtics, el viernes 31 de mayo a las 21 por ESPN 2 y Star+.

Final 7: Boston Celtics vs. Indiana Pacers, el domingo 2 de junio a las 21 por ESPN 2 y Star+.

Conferencia Oeste: Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks

Final 1: Minnesota Timberwolves vs. Dallas Mavericks, el miércoles 22 de mayo a las 21.30 por Star+.

Final 2: Minnesota Timberwolves vs. Dallas Mavericks, el viernes 24 de mayo a las 21.30 por Star+.

Final 3: Dallas Mavericks vs. Minnesota Timberwolves, el domingo 26 de mayo a las 21 por Star+.

Final 4: Dallas Mavericks vs. Minnesota Timberwolves, el martes 28 de mayo a las 21.30 por Star+.

Final 5: Minnesota Timberwolves vs. Dallas Mavericks, el jueves 30 de mayo a las 21.30 por Star+.

Final 6: Dallas Mavericks vs. Minnesota Timberwolves, el sábado 1 de junio a las 21.30 por Star+.

Final 7: Minnesota Timberwolves vs. Dallas Mavericks, el sábado 3 de junio a las 21.30 por Star+.