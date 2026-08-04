El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas alcanzaron su mayor nivel en casi siete años.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este martes su quinta jornada consecutiva de compras de divisas, con una adquisición de USD 28 millones. En paralelo, las reservas internacionales alcanzaron su nivel más alto durante la gestión de Javier Milei y marcaron un máximo en casi siete años.

Las reservas brutas finalizaron la rueda en USD 49.642 millones, tras registrar una suba diaria de USD 266 millones. El incremento estuvo explicado, entre otros factores, por la revalorización de activos que integran el stock de la autoridad monetaria, como el oro.

De esta manera, las tenencias del BCRA alcanzaron el nivel más elevado desde mediados de septiembre de 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario, en enero de 2026, el organismo acumuló USD 13.373 millones mediante operaciones realizadas tanto dentro como fuera del mercado cambiario. Las intervenciones incluyeron compras en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y operaciones en bloque.

Para este año, el equipo económico fijó una meta de acumulación de reservas de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones.

El dólar mayorista se acercó a los $1.500

Mientras las reservas crecieron, el dólar oficial mayorista continuó con su tendencia alcista y cerró en $1.496, apenas cuatro pesos por debajo de la barrera de los $1.500.

En sentido contrario, el dólar blue volvió a retroceder y finalizó la jornada en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. La cotización informal acumuló su cuarta rueda consecutiva de bajas y quedó $25 por debajo del máximo nominal de $1.570 registrado durante las últimas semanas.

La diferencia entre el dólar mayorista y el blue se redujo al 3,28%, profundizando la convergencia entre ambas cotizaciones.

Según el texto, esta dinámica estuvo acompañada por una fuerte intervención del sector público destinada a ampliar la oferta de cobertura cambiaria y contener la demanda de divisas.

El stock consolidado del BCRA y el Tesoro habría aumentado cerca de USD 5.000 millones durante julio, hasta ubicarse en torno a los USD 11.240 millones. El crecimiento estuvo vinculado principalmente con operaciones de futuros y títulos dólar linked.

En las primeras ruedas de agosto, operadores del mercado mencionaron ventas oficiales en el segmento contado. Estas operaciones habrían sido realizadas por el BCRA por cuenta y orden del Ministerio de Economía, con el objetivo de moderar la suba del dólar mayorista.