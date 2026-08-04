Estados Unidos revocó la visa de la embajadora brasileña en medio de la tensión con el gobierno de Lula

Estados Unidos revocó la visa de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, en una nueva escalada del conflicto diplomático que mantiene con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Estados Unidos revocó la visa de la embajadora de Brasil

La medida fue anunciada este martes por el Departamento de Estado como respuesta a la negativa de Brasil de otorgar el beneplácito al embajador designado por el presidente Donald Trump para representar a Washington en Brasilia.

Según explicó un alto funcionario estadounidense, la decisión no implica la expulsión de la diplomática brasileña. Ribeiro Viotti podrá permanecer en territorio estadounidense mientras continúe el impasse, aunque perderá su visa hasta que Brasil autorice la llegada del embajador estadounidense. En caso de abandonar el país, deberá tramitar un nuevo visado para regresar.

El conflicto gira en torno a la designación del republicano Daniel «Danny» Perez como embajador en Brasil. Su nombramiento, anunciado por Trump en junio, permanece frenado porque el gobierno brasileño aún no concedió el plácet diplomático necesario para asumir el cargo. Desde Washington sostienen que esa autorización recién llegaría después de las elecciones presidenciales brasileñas de octubre.

Las relaciones entre ambos países se deterioraron en los últimos meses por una serie de episodios. En marzo, Brasil rechazó la visa de un funcionario estadounidense que iba a participar de una conferencia sobre minerales críticos. Más recientemente, también negó el ingreso a dos enviados de Washington que buscaban reunirse con autoridades electorales brasileñas para tratar cuestiones vinculadas a la libertad de expresión durante la campaña.

La disputa diplomática se desarrolla en un contexto de creciente tensión política y comercial. La administración Trump aplicó nuevas rondas de aranceles a productos brasileños y mantiene un fuerte respaldo a dirigentes conservadores de la región, entre ellos Flávio Bolsonaro, rival del oficialismo de Lula en las elecciones de octubre.

Pese a las diferencias, el Departamento de Estado aseguró que Estados Unidos mantiene su interés en preservar una relación sólida con Brasil y expresó su intención de normalizar el vínculo diplomático una vez superadas las actuales diferencias.

Con información de AFP