Turismo Pista: invitados de lujo para la región en la especial «Carrera de los 300 pilotos»

El Etios de Flores, atendido por el Cano Racing, tendrá presencia estelar en el segundo turno de conducción en San Nicolás.

La cuarta edición de la «Carrera de los 300 Pilotos» de Turismo Pista, el especial desafío correspondiente a la séptima fecha de la temporada 2026, nuevamente atraerá la presencia de las máximas figuras del automovilismo argentino.

El Autódromo de San Nicolás, que reemplaza al «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires (se encuentra en obra), será la sede de la estelar competencia, la cual verá acelerar a campeones, pilotos de Turismo Carretera y varias personalidades destacadas del deporte motor.

Uno de los casos más resonantes será el del entrerriano Mariano Werner, bicampeón de TC, que acompañará el fin de semana al cipoleño Marco Flores, acelerando el Toyota Etios que prepara el Cano Racing desde hace un par de competencias.

Flores (izquierda) apuesta a la experiencia de Werner para ir tras un buen resultado en San Nicolás.

Otros pesos pesados en la especial prueba serán: Agustín Canapino (junto a su hermano Matías), Germán Todino (Felipe Martini), Jorge Barrio (Dino Cassiano), el uruguayo Mauricio Lambiris (Nicolás Pezzuchi) y el neuquino Juan Cruz Benvenuti, que se dará el lujo de formar parte junto a Alejandro Martínez, hermano del «Dibu», arquero de la Selección Argentina.

En la divisional también representarán a la región el también oriundo de Cipoletti, Martín Alessi (Toyota Etios), junto al excampeón de TC Pista, el neuquino Camilo Echevarría; y el de General Conesa, Mariano Lavayén (Toyota Etios), compartiendo butaca con el bahiense Juan Pipkin, alguna vez subcampeón de la Clase 3 del TN Apat.

En esta oportunidad, el JMoreiro Sport, estructura del cipoleño Javier Moreiro, solo alistará en pista el Peugeot 208 del chubutense Luciano Farroni, que tendrá de coequiér al cordobés Juan Ángel Rosso, piloto con buenos pergaminos en el TCR South America. Ambos compitieron pista en Brasil en el pasado.

En la Clase 2, el viedmense Luciano Van Doorn (Ford Ka) tendrá a su lado al experimentado tandilense Tomás Aramburu, exvolante de TN Apat; mientras que el allense Saúl Eidilstein (Ford Ka) competirá el fin de semana con el viedmense Joaquín Ochoa, piloto de TC.

Por último, en la Clase 1, el rionegrino Matías Villalba, que afronta su segunda competencia en la especialidad, tendrá de acompañante en pista al de Choele Choel, Benjamín Zuain, joven con experiencia en el Turismo Pista del Valle.

La actividad oficial en pista con entrenamientos comenzará el viernes. Aunque, todavía, la categoría no confirmó el cronograma detallado del fin de semana de competencia.