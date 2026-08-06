Tras el temporal, se pone en marcha el torneo Clausura de la Liga Deportiva Confluencia: la programación

Luego de varios días de intensas lluvias en la región que obligaron a postergar la actividad, finalmente se pondrá en marcha el Clausura de la Liga Deportiva Confluencia. Desde la Comisión Directiva advirtieron que el desarrollo de los partidos estará sujeto a posibles modificaciones o cambios, dependiendo del estado de los campos de juego tras el temporal.

En la división superior, todos los encuentros de la zona Campeonato se disputarán este domingo a partir de las 15. El vigente bicampeón, Atlético Regina, iniciará la defensa del título en su estadio cuando reciba a Cimac. Por su parte, Unión albergará uno de los cruces atractivos de la fecha ante Deportivo Roca.

La jornada dominical se completará con los choques entre Fernández Oro y San Martín de Cipolletti; Deportivo Huergo ante La Amistad; Cipolletti frente a Catriel; Círculo Italiano contra Pillmatún; y Argentinos del Norte será local de Petroleros Pampeanos.

Cabe destacar que el torneo será clave porque además de la pelea por el título, los equipos se mantendrán en la pelea por los ascensos y descensos de categoría.

En la lucha por subir a zona A se mantendrán dos clasificaciones paralelas: la tabla propia del torneo Clausura y la tabla acumulativa anual, que arrastra las unidades obtenidas durante el Apertura.

Acorde con lo establecido por la Liga Deportiva Confluencia, la consagración en el Clausura no otorga el boleto directo a la máxima categoría, sino que obtendrán el ascenso los dos equipos que finalicen en los primeros puestos de la tabla acumulada.

Cómo se juega la zona Ascenso

La segunda categoría también pondrá en rodaje su certamen con la mayoría de los compromisos programados para este domingo, desde las 15. De esta manera, se los cruces serán: Maracacinho – Independiente de Catriel; Chichinales – Experimental; Deportivo Godoy – Alto Valle; San Isidro – San Sebastián; Cecap – Mainqué.

Por su parte, el encuentro entre San Carlos y El Salvador cerrará la fecha inaugural el próximo jueves 13 a las 22 horas.

Qué pasa con la Copa de la Liga

En cuanto a la Copa de la Liga, la Comisión Directiva resolvió suspender temporalmente la disputa del certamen en curso. Según informaron a través de sus red social oficial, los partidos pendientes correspondientes a la tercera fecha deberán reprogramarse y disputarse obligatoriamente antes del desarrollo de la cuarta jornada, fijando como fecha límite para su regularización los días 28 y 29 de agosto.