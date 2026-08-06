San Lorenzo invitó al papa León XIV al Nuevo Gasómetro en noviembre

San Lorenzo sueña con recibir al papa León XIV en el estadio Pedro Bidegain durante su visita oficial a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. Con ese objetivo, el club realizó una invitación formal a la Conferencia Episcopal Argentina para que el Sumo Pontífice incluya una recorrida por el Bajo Flores en su agenda.

La propuesta ya fue elevada al Vaticano y la institución azulgrana aguarda una respuesta en los próximos días. De concretarse, sería un hecho histórico, ya que marcaría la primera visita de un Papa al país en cuatro décadas.

León XIV, nacido como Robert Francis Prevost en Chicago el 14 de septiembre de 1955, fue elegido Sumo Pontífice el 8 de mayo de 2025 tras el fallecimiento de Jorge Bergoglio. Su fuerte vínculo con América Latina comenzó en 1982, cuando fue enviado como misionero a Perú, donde desarrolló gran parte de su tarea pastoral en ciudades como Piura, Chulucanas, Trujillo y Chiclayo.

Ese recorrido explica que su gira de noviembre incluya escalas en Argentina, Uruguay y Perú. En territorio argentino, el Pontífice tiene previsto visitar la Ciudad de Buenos Aires, Luján y la provincia de Córdoba.

En ese contexto, San Lorenzo busca sumar una parada especial en el Nuevo Gasómetro. Desde su fundación de la mano del padre Lorenzo Massa hasta el histórico vínculo con el Papa Francisco, el Ciclón siempre mantuvo una conexión especial con el Vaticano. El pedido también tiene un componente simbólico por la estrecha relación que existió entre León XIV y el papa Francisco.

Prevost y Jorge Bergoglio se conocieron en Buenos Aires en 2004, durante el Congreso Agustiniano de Teología. Años más tarde, el 9 de marzo de 2013, apenas cuatro días antes de la elección de Bergoglio como Papa, el entonces prior general de los agustinos regresó al país para participar de la ordenación episcopal de Alberto Bochatey como obispo auxiliar de La Plata.

«En los tiempos en que yo era prior general de los agustinos, varias veces, durante las visitas a mis hermanos en Argentina, cuando él era todavía cardenal, tuve ocasión de conocerle y hablar con él», recordó León XIV en una entrevista con Vatican News un día después de la muerte de Francisco.

Con información de TyC Sports