La nueva frontera agrícola de la Patagonia: el crédito del BID «es un financiamiento histórico que cambia la infraestructura productiva de Río Negro»

Presentación del proyecto en las horas previas a la aprobación del crédito en Washington.

La aprobación del crédito por 80 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) marca un antes y un después para la infraestructura productiva de Río Negro. Así lo definió el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, quien calificó el financiamiento como «un tema histórico» y destacó que la provincia nunca había accedido a un programa de estas características para potenciar su desarrollo productivo.

«Nunca la provincia recibió un financiamiento de este tipo para desarrollarse productivamente«, sostuvo el funcionario en declaraciones a Río Negro Rural desde Washington, al tiempo que remarcó que las condiciones financieras del préstamo son excepcionales, con plazos de hasta 30 años, algo prácticamente inexistente para este tipo de inversiones en Argentina.

Banacloy explicó que el programa se apoya sobre tres grandes ejes estratégicos. El primero apunta al desarrollo de nuevas zonas bajo riego mediante obras de electrificación e infraestructura básica que permitan incorporar miles de hectáreas a la producción. El segundo está orientado a fortalecer la protección de los cultivos frente al granizo, mientras que el tercero contempla una fuerte inversión destinada al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), con unos 20 mil millones de pesos, para equipamiento de última generación para mejorar la capacidad operativa ante emergencias.

Obras para potenciar la producción



Uno de los principales destinos de la inversión será Guardia Mitre, donde se construirán 85 kilómetros de nuevas líneas eléctricas y tres centros de transformación. La obra permitirá ampliar las conexiones rurales, incorporar sistemas de bombeo y riego presurizado y reducir significativamente los costos energéticos para los establecimientos productivos.

Carlos Banacloy en la presentación del proyecto en Washington, Estados Unidos.



En Negro Muerto, el programa prevé la instalación de 32,2 kilómetros de red eléctrica, un cruce sobre el río Negro y siete centros de transformación. Esta infraestructura permitirá incorporar alrededor de 13.000 nuevas hectáreas productivas durante la primera etapa y abrir oportunidades para el crecimiento de la agricultura y la ganadería.

Otro de los proyectos centrales beneficiará al Valle de Viedma, donde se modernizará el sistema de riego del IDEVI mediante la automatización de compuertas, mejoras en los canales y sistemas de monitoreo en tiempo real para optimizar el uso del agua y brindar mayor previsibilidad a los productores.

«Sabemos que ésta es la etapa uno; lo más importante es tener la electrificación y los servicios cerca de los establecimientos, pero el gran desafío es poner infraestructura dentro de los predios». Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.

En tanto, Margen Norte contará con obras que permitirán prácticamente duplicar la superficie cultivada en los próximos cinco años. Los trabajos incluyen mejoras en la bocatoma de Chimpay, canales, drenajes, telemetría, electrificación y mayor potencia en estaciones transformadoras.

El programa también incorpora un componente específico de 6 millones de dólares para facilitar la instalación de mallas antigranizo, una herramienta considerada clave para proteger la producción frutícola y reducir pérdidas ocasionadas por eventos climáticos extremos.

Infraestructura dentro de los establecimientos



Banacloy señaló que el desafío no termina con las grandes obras de infraestructura. Explicó que la Provincia ya trabaja junto al BID y al Banco Mundial para generar líneas de financiamiento que permitan desarrollar obras intraprediales, facilitando que los productores puedan completar las inversiones necesarias dentro de sus propios establecimientos.

«Sabemos que ésta es la etapa uno; lo más importante es tener la electrificación y los servicios cerca de los establecimientos, pero el gran desafío es poner infraestructura dentro de los predios«, afirmó el ministro. Agregó además que el Gobierno provincial trabaja junto al gobernador Alberto Weretilneck para generar herramientas que acerquen financiamiento al sector privado y permitan consolidar el desarrollo de estas nuevas áreas productivas.

Más herramientas para proteger la producción



La inversión también fortalecerá al SPLIF, que incorporará camiones cisterna, reservorios transportables, minicargadoras, motobombas, cuatriciclos, estaciones meteorológicas, cámaras de vigilancia y nuevos sistemas de comunicación para mejorar la detección temprana y la respuesta ante incendios forestales. Se trata de una inversión que, además de proteger los bosques, resguarda la actividad productiva y turística de la provincia.

Con este programa, Río Negro pone en marcha una de las mayores inversiones en infraestructura productiva de las últimas décadas. La combinación de nuevas áreas bajo riego, electrificación rural, modernización de sistemas, herramientas para enfrentar contingencias climáticas y financiamiento futuro para inversiones intraprediales configura un esquema pensado para impulsar la competitividad y el crecimiento del sector agropecuario provincial durante los próximos años.

Los proyectos en detalle



El programa reúne cinco proyectos estratégicos y forma parte de un rumbo provincial que mira al futuro: producir más y mejor, generar empleo, atraer inversiones privadas y crear nuevas oportunidades en cada región.

• En Guardia Mitre se construirán 85 km de nueva red eléctrica y 3 centros de transformación. La obra ampliará las conexiones rurales, permitirá incorporar bombeo y riego presurizado y reducirá más de 50% el costo energético por hectárea.

• En Negro Muerto se instalarán 32,2 km de red eléctrica, un cruce sobre el río Negro y 7 centros de transformación. La nueva infraestructura permitirá incorporar unas 13.000 hectáreas productivas durante la primera etapa y generar condiciones para nuevas actividades agrícolas y ganaderas.

• En el Valle de Viedma se modernizará el sistema de riego del IDEVI, con compuertas automáticas, mejoras en los canales y monitoreo en tiempo real para administrar mejor el agua, reducir pérdidas y dar mayor previsibilidad a los productores.

• Margen Norte también dará un salto de escala: podrá prácticamente duplicar su superficie cultivada en 5 años. El proyecto incluye obras en la bocatoma de Chimpay, canales, drenajes, telemetría, electrificación y mayor potencia en estaciones transformadoras.

• El programa también incorporará nuevas herramientas para proteger la producción frente al granizo, con un componente específico de U$S 6 millones para que los productores puedan instalar mallas antigranizo.

• Además, se refuerza la preparación ante incendios forestales. El SPLIF sumará 4 camiones cisterna y 30 reservorios transportables que permitirán almacenar 900.000 litros de agua, 3 minicargadoras, 1 tractor, 23 motobombas, 3 cuatriciclos y 1 UTV, entre otro equipamiento. Se agregarán 13 cámaras domo, 7 estaciones meteorológicas, sistemas de comunicación y tecnología para mejorar la detección temprana y reducir los tiempos de respuesta frente al fuego.

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