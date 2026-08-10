Independiente de Neuquén venció a Unión y es campeón del Integración de básquet

Independiente de Neuquén venció a Unión de Allen en La Caldera, cerró la serie final por 2-0 y se consagró campeón del Integración de básquet.

El Rojo volvió a imponer su jerarquía y ganó el segundo juego por un sólido 83 a 49. El desarrollo fue inverso al de la primera final. Esta vez el arranque fue parejo y la gran diferencia se sacó en la segunda mitad.

El primer cuarto fue 22-15 para los neuquinos que en el comienzo del segundo se alejaron 29-18. Ahí el Mago reaccionó y achicó con un parcial de 7-0 para ponerse 25-29 pero el suspenso duró poco.

En un aluvión ofensivo y un parcial de 14-4, el local se fue al descanso largo 43 a 29 arriba. En el tercer cuarto liquidó el encuentro con un 21-9 letal.

El máximo anotador fue el base de Independiente, Enzo Nieva (15 puntos) que fue elegido MVP. Otros cuatro jugadores terminaron con doble dígito anotador en un goleo repartido: Pedro Martelli (13), Juan José Sánchez (12), Mateo Isolabella (11) y Maximiliano Leyton (10 y 12 rebotes). En Unión se destacaron Julián Gryszczuk (13) y Lucas Barroso (13 y 14 rebotes).

El Rojo fue claramente superior en los tiros de campo con un 41% de aciertos (29 de 71) contra el 28% del visitante (16 de 58). También dominó los rebotes (53 contra 35).