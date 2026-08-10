En medio de las dudas sobre su futuro, Julián Álvarez volvió a entrenarse con Atlético de Madrid

El delantero argentino pasó las pruebas físicas y volvió a los trabajos luego de las vacaciones.

Luego de unas merecidas vacaciones tras su participación en la Copa del Mundo, el argentino Julián Álvarez volvió a los entrenamientos en Atlético de Madrid, a la espera de una resolución favorable sobre su futuro deportivo.

La Araña, que confesó su deseo de cambiar de aires y buscar nuevos desafíos fuera del Colchonero, pasó la prueba de esfuerzo en el Hospital Universitario Vithas Madrid y de inmediato comenzó a entrenarse en el gimnasio junto a Álex Baena y Marcos Llorente, los españoles campeones del mundo, que también volvieron al trabajo.

El delantero continúa en el radar de Barcelona; de momento, el único aspirante a hacerse del argentino, dado que Arsenal de Inglaterra pareció retirarse de dicha disputa. Sin embargo, el club madrileño hasta ahora rechazó todas las ofertas del Culé.

Marcos Llorente, Álex Baena, Julián Alvarez y Juan Musso regresan a los entrenamientos. En los próximos días realizarán un plan específico de trabajo antes de unirse con el grupo.



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“No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150, ni de 200”, explicó Miguel Ángel Gil Marín, accionista mayoritario del elenco madrileño.

En tanto que Diego Simeone, el técnico argentino del Aleti, también fue contundente: “Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián”.

Mientras que el propio Julián, en plena disputa del Mundial, había asegurado: «Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño».